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18 липня 2019, четвер, 14:27 34
Силові структури 2019-07-18T16:15:02+03:00
Українські Новини
Справу про загибель Тимчука засекретили та розслідують як умисне вбивство

Справу про загибель Тимчука засекретили та розслідують як умисне вбивство

Дмитро Тимчук. Фото: Дмитро Тимчук/Facebook
Дмитро Тимчук. Фото: Дмитро Тимчук/Facebook

Національна поліція засекретила перебіг розслідування справи про загибель депутата Верховної Ради Дмитра Тимчука (Народний фронт).

Про це йдеться у відповіді Нацполиции на запит Українських Новин.

За інформацією, наданою Головним слідчим управлінням (ГСУ) Національної поліції, справа розслідується за ч. 1 ст. 15 (умисне вбивство) Кримінального кодексу і не перекваліфіковувалася.

Наразі досудове розслідування триває.

Відповідаючи на запитання про перебіг розслідування обставин справи, Нацполіція роз'яснила, що відповідно до ч. 1 ст. 222 Кримінального процесуального кодексу відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим.

Як повідомляли Українські Новини, слідство вважає, що головною версією загибелі Тимчука є самогубство.

Цивільна дружина Тимчука, яка виявила його тіло, проходить у справі як свідок.

Цивільна дружина Тимчука розповіла слідству, що в день загибелі він був у депресії і застрелився сам.

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