Новоизбранный Европарламент призывал Россию освободить 24 пленных моряков и других украинских арестованных

Новоизбранный Европарламент призывает Россию безоговорочно освободить 24 пленных моряков и других украинских арестованных.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы Европарламента, передают Українськi Новини.\r\n"Депутаты призывают российские власти безоговорочно освободить всех незаконно и безосновательно задержанных граждан Украины без дальнейших задержек, как в России, так и на временно оккупированных территориях Украины. Это включает крымских татар, недавно задержанных мирных демонстрантов на Красной площади 10 июля 2019 года, граждан Украины, задержанных по политически мотивированным обвинениям, и 24 членов экипажа украинских военных кораблей, которые были захвачены у Керченского пролива российскими вооруженными силами 25 ноября прошлого года", - написано в нем.\r\nРезолюцию поддержали 458 голосов против 80 при 89 воздержавшихся.\r\nЕвропарламент. Фото: Facebook\/iryna.gerashchenko\r\nЕвропарламент также требует, чтобы власти России немедленно прекратили все формы преследования в отношении всех активистов-экологов, включая Александру Королеву, правозащитников, и позволили им выполнять свою законную работу без какого-либо вмешательства.\r\nПо данным на сайте ведомства 23-26 мая 200 тыс. избирателей в 28 странах Европейского Союза избрали новых членов Европарламента.\r\nКак сообщали Українськi Новини, в четверг Лефортовский районный суд Москвы продлил арест 24 украинских пленных моряков до 24 октября.\r\n27 мая Министерство иностранных дел заявило, что рассчитывает, что новоизбранный Европарламент будет содействовать Украине в противостоянии агрессии Росии.\r\nРанее ключевым вопросом разговора Зеленского и Путина было освобождение пленных военных моряков.