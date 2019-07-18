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18 июля 2019, четверг, 14:10 91
Внешняя политика 2019-07-18T14:33:26+03:00
Українські Новини
Новоизбранный Европарламент призывал Россию освободить 24 пленных моряков и других украинских арестованных

Новоизбранный Европарламент призывал Россию освободить 24 пленных моряков и других украинских арестованных

Европарламент. Фото: Facebook/iryna.gerashchenko
Европарламент. Фото: Facebook/iryna.gerashchenko

Новоизбранный Европарламент призывает Россию безоговорочно освободить 24 пленных моряков и других украинских арестованных.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Европарламента, передают Українськi Новини.

"Депутаты призывают российские власти безоговорочно освободить всех незаконно и безосновательно задержанных граждан Украины без дальнейших задержек, как в России, так и на временно оккупированных территориях Украины. Это включает крымских татар, недавно задержанных мирных демонстрантов на Красной площади 10 июля 2019 года, граждан Украины, задержанных по политически мотивированным обвинениям, и 24 членов экипажа украинских военных кораблей, которые были захвачены у Керченского пролива российскими вооруженными силами 25 ноября прошлого года", - написано в нем.

Резолюцию поддержали 458 голосов против 80 при 89 воздержавшихся.

Европарламент. Фото: Facebook/iryna.gerashchenkoЕвропарламент. Фото: Facebook/iryna.gerashchenko

Европарламент также требует, чтобы власти России немедленно прекратили все формы преследования в отношении всех активистов-экологов, включая Александру Королеву, правозащитников, и позволили им выполнять свою законную работу без какого-либо вмешательства.

По данным на сайте ведомства 23-26 мая 200 тыс. избирателей в 28 странах Европейского Союза избрали новых членов Европарламента.

Как сообщали Українськi Новини, в четверг Лефортовский районный суд Москвы продлил арест 24 украинских пленных моряков до 24 октября.

27 мая Министерство иностранных дел заявило, что рассчитывает, что новоизбранный Европарламент будет содействовать Украине в противостоянии агрессии Росии.

Ранее ключевым вопросом разговора Зеленского и Путина было освобождение пленных военных моряков.

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