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18 липня 2019, четвер, 12:01 30
Президент 2019-07-18T13:45:04+03:00
Українські Новини
Зеленський надав громадянство 5 росіянам і 2 білорусам

Зеленський надав громадянство 5 росіянам і 2 білорусам

ID-картка. Паспорт
ID-картка. Паспорт

Президент Володимир Зеленський, який раніше Саакашвілі повернув громадянство, надав громадянство України 5 уродженцям Росії, 2 уродженцям Білорусії, уродженця Молдови та уродженцю Грузії.

Про це йдеться в указі № 526 від 18 липня, передають Українські Новини.

Зеленський надав громадянство 7 особам, які представляють державний інтерес для України: білорусам - Сергію Олексійовичу та Денису Прохорову, росіянам - Микиті Макєєву, Андрію Ковниренко і Сергію Гноєвому, грузину - Нугзару Канделакі, молдаванину Станіславу Гібадуліну, який перебуває в лавах Збройних сил України на Донбасі вже 5 років.

Крім того, Зеленський надав громадянство росіянам, які мають видатні заслуги перед Україною.

Це - Олексій Сивохін і Дмитро Фомін.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський надав громадянство 14 іноземцям за захист територіальної цілісності України.

Також іноземці-добровольці зможуть отримувати громадянство України за спрощеною процедурою.

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