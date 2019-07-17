Зеленский уверен, что новый Кабмин уволит председателя "Укртрансбезопасности"

Президент Владимир Зеленский заявляет, что новый Кабинет Министров уволит отстраненного председателя Государственной службы по безопасности на транспорте "Укртрансбезопасность" Михаила Ноняка.

Об этом он сказал в Николаеве, где также отчитал главу Николаевской ОГА и призвал уволиться, передают Українськi Новини.

"Будет новый Кабинет Министров и этот человек будет уволен", - сказал Президент.

Он отметил, что общался по поводу увольнения Ноняка с премьер-министром Владимиром Гройсманом, который сообщил ему, что не может этого сделать из-за каких-то препятствий.

Зеленский добавил, что если будет сформировано большинство из депутатов партии "Слуга народа", то будет внесена кандидатура премьера от партии и новый Кабмин уволит Ноняка незамедлительно.

Как сообщали Українськi Новини, Владимир Зеленский во время своего визита в Николаев в среду, 17 июля, пообщался на повышенных тонах с директором аэропорта Федором Барной.

Ранее Зеленский со скандалом выгнал секретаря Бориспольского горсовета со встречи. После чего Годунок назвал Владимиоа Зеленского "неадекватным".