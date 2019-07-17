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17 июля 2019, среда, 18:19 147
Президент 2019-07-17T19:15:01+03:00
Українські Новини
Зеленский уверен, что новый Кабмин уволит председателя "Укртрансбезопасности"

Зеленский уверен, что новый Кабмин уволит председателя "Укртрансбезопасности"

Михаил Ноняк. Фото: facebook.com/mihaylo.nonyak.
Михаил Ноняк. Фото: facebook.com/mihaylo.nonyak.

Президент Владимир Зеленский заявляет, что новый Кабинет Министров уволит отстраненного председателя Государственной службы по безопасности на транспорте "Укртрансбезопасность" Михаила Ноняка.

Об этом он сказал в Николаеве, где также отчитал главу Николаевской ОГА и призвал уволиться, передают Українськi Новини.

"Будет новый Кабинет Министров и этот человек будет уволен", - сказал Президент.

Он отметил, что общался по поводу увольнения Ноняка с премьер-министром Владимиром Гройсманом, который сообщил ему, что не может этого сделать из-за каких-то препятствий.

Зеленский добавил, что если будет сформировано большинство из депутатов партии "Слуга народа", то будет внесена кандидатура премьера от партии и новый Кабмин уволит Ноняка незамедлительно.

Как сообщали Українськi Новини,  Владимир Зеленский во время своего визита в Николаев в среду, 17 июля, пообщался на повышенных тонах с директором аэропорта Федором Барной.

Ранее Зеленский со скандалом выгнал секретаря Бориспольского горсовета со встречи. После чего Годунок назвал Владимиоа Зеленского "неадекватным".

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