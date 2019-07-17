Ролик Зеленского в Tesla о выборах нарушает избирательные принципы, - ”Опора”

Гражданская сеть "Опора" считает, что видеоролик Зеленского в Tesla о выборах депутатов Верховной Рады, который он снял 16 июля, соответствует букве закона, но противоречит принципу беспристрастности, незаангажированности и равноотдаленности.

Об этом Українським Новинам сообщила советник "Опоры" по юридическим вопросам Ольга Коцюруба.

"Что касается буквы закона, то прямого нарушения нет. Президент не называет партию - субъект избирательного процесса, и доказать, что это агитация в пользу партии невозможно. Он также не призывает не голосовать за какого-то субъекта, а призывает проверять биографические сведения о кандидатах. Если мы говорим о принципах, то органы государственной власти, их должностные и служебных лица должны равноотдаленно относиться ко всем субъектам избирательного процесса. Это выступление не отвечает принципу равноотдаленности", - сказала она.

По ее словам, принцип равноотдаленности закреплен в Кодексе добросовестной практики при проведении выборов "Венецианской комиссии" и в ч. 5 ст. 3 закона "О выборах народных депутатов Украины", согласно которой равенство прав кандидатов обеспечивается беспристрастным отношением органов государственной власти, их должностных и служебных лиц.

Коцюруба отметила, что регистрация одноименных частных предприятий и организаций касается не только "Слуги народа", но и, например, партии "Голос".

"Поэтому, чтобы это выступление было равноотдаленным, Президенту стоило бы сказать в общем о недопустимости ситуации, и предостеречь всех от копирования других политических сил. Тогда принцип независимости и незаангажированности был бы соблюден. Но мы видим, что не называя, Президент намекает на конкретную политическую силу", - сказала она.

Похожим примером "Опора" считает использование партией "Слуга народа" в своей политической агитации изображений и выступлений Зеленского.

"Я лично направила адвокатский запрос "Слуге народа", справшивая, на каком основании они используют выступления Президента? Предоставлял ли им разрешение Офис Президента? Пока мы не получили ответа", - рассказала она.

Она подчеркнула, что нельзя констатировать нарушение, но открытым остается вопрос о том, имеют ли право партии использовать в агитации главу государства.

"Прямого запрета опять-таки нет. Но могут быть нарушены лицензионные условия. И нас интересует вопрос, может ли любая партия так делать или нет? Какими были бы действия Офиса Президента, если бы любой кандидат в любом контексте использовал изображения и выступления Президента?" - сказала юрист.

При этом она добавила, что нарушения принципов недостаточно для привлечения к административной ответственности, потому что принцип также должен быть закреплен в форме прямого запрета.

"Санкция применяется к тому, что имеет прямой запрет. А если это нарушение принципов или стандартов, то можно только призвать воздержаться от подобных действий", - сказала Коцюруба.

На вопрос о том, должна ли быть в законодательстве корреляция между принципами и запретами она ответила, что чем больше урегулировано законодательством - тем лучше, но это не спасет от недобросовестного поведения, если к нему толерантно относятся субъекты и избиратели.

"У нас практика такова, что если прямого запрета и ответственности нет, то нормы можно обойти, главное - не нарушить букву закона. Как бы не прописывать запреты, все равно найдется способ их нарушить, если есть такое желание. Чем больше запретов - тем более изобретательными становятся пиар-кампании кандидатов. Должна бы быть политическая культура кандидатов, чтобы органы власти самостоятельно придерживались принципов независимости и равноотдаленности, и политическая культура избирателей, которые не должны были бы поддерживать кандидатов, которые нарушают принципы, даже если нет прямых запретов", - резюмировала она.

Как сообщали Українськi Новини, в день инаугурации Зеленский распустил парламент и 21 июля состоятся внеочередные выборы Верховной Рады.

В выборах депутатов 2019 участвует 21 партия и больше трех тысяч кандидатов.

Рейтинги партий на выборах в Раду регулярно замеряются и обновляются ведущими социологическими кампаниями.

Результаты парламентских выборов 2019, как по спискам, так и в мажоритарных округах, должны быть установлены не позднее 5 августа.