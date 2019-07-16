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16 июля 2019, вторник, 10:25 696
Президент 2019-07-16T10:25:26+03:00
Українські Новини
Зеленский в своей Tesla рассказал, как правильно голосовать на выборах в Раду

Зеленский в своей Tesla рассказал, как правильно голосовать на выборах в Раду

Президент Владимир Зеленский призывает избирателей не голосовать на выборах Верховной Рады за представителей, незаконно использующих бренд партии "Слуга народа".

Об этом он сказал в своем видеообращении, передают Українськi Новини.

Управляя автомобилем Tesla, Зеленский рассказал, как правильно проголосовать на выборах Рады.

"Политическая партия, к которой я очень хорошо отношусь, обязательно всех победит и мы только тогда сможем сделать нормальный парламент и сможем отобрать в правительство специалистов. Но существует такая ситуация, что сейчас много мошенников и аферистов. Кто-то открывает какие-то ЧП, ООО, а потом идет название той партии, которую я не могу назвать в голос, так как это будет агитацией", - сказал Президент.

Зеленский призвал избирателей быть внимательными при голосовании за мажоритарщиков и обратить внимание на то, какую партию он представляет и убедиться в ее корректном названии.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский уверяет, что его кортеж останавливается на светофорах, а за ДТП в Запорожье офицеров УГО накажут.

Ранее авто из кортежа Зеленского устроили ДТП с колонной автобусов с детьми под Запорожьем.

Больше новостей о: выборы в Верховную Раду Слуга народа Владимир Зеленский

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