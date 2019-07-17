Зеленский сомневается, что депутаты придут на заседание Рады, которое он сам срочно созвал

Президент Владимир Зеленский сомневается в том, что 18 июля состоится внеочередное заседание Верховной Рады, которое он сам созвал в срочном порядке для рассмотрения возвращения ответственности за незаконное обогащение, а также принятия внесенного им законопроекта об отсрочке после 24 августа на 90 дней введения штрафов за нарушение сроков таможенного режима автомобилями на иностранной регистрации.\r\nОб этом он сказал в Николаеве, передают Українськi Новини.\r\n"Я не уверен, что они (депутаты) придут (завтра)", - сказал он.\r\nДругих деталей он не сообщил.\r\nКак сообщали Українськi Новини, 12 июля Рада провела час вопросов к правительству и закрыла 10-ю сессию.\r\nНакануне депутаты попрощались с Радой - спели гимн Украины и сфотографировались на память.\r\nТем временем стало известно, как будет выглядеть избирательный бюллетень на выборах в Раду.