Зеленский сомневается, что депутаты придут на заседание Рады, которое он сам срочно созвал

Президент Владимир Зеленский сомневается в том, что 18 июля состоится внеочередное заседание Верховной Рады, которое он сам созвал в срочном порядке для рассмотрения возвращения ответственности за незаконное обогащение, а также принятия внесенного им законопроекта об отсрочке после 24 августа на 90 дней введения штрафов за нарушение сроков таможенного режима автомобилями на иностранной регистрации.

Об этом он сказал в Николаеве, передают Українськi Новини.

"Я не уверен, что они (депутаты) придут (завтра)", - сказал он.

Других деталей он не сообщил.

Как сообщали Українськi Новини, 12 июля Рада провела час вопросов к правительству и закрыла 10-ю сессию.

Накануне депутаты попрощались с Радой - спели гимн Украины и сфотографировались на память.

Тем временем стало известно, как будет выглядеть избирательный бюллетень на выборах в Раду.