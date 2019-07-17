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17 июля 2019, среда, 15:19 705
Президент 2019-07-17T17:00:04+03:00
Українські Новини
Зеленский сомневается, что депутаты придут на заседание Рады, которое он сам срочно созвал

Зеленский сомневается, что депутаты придут на заседание Рады, которое он сам срочно созвал

Владимир Зеленский. Фото:
Владимир Зеленский. Фото: "Главком"

Президент Владимир Зеленский сомневается в том, что 18 июля состоится внеочередное заседание Верховной Рады, которое он сам созвал в срочном порядке для рассмотрения возвращения ответственности за незаконное обогащение, а также принятия внесенного им законопроекта об отсрочке после 24 августа на 90 дней введения штрафов за нарушение сроков таможенного режима автомобилями на иностранной регистрации.

Об этом он сказал в Николаеве, передают Українськi Новини.

"Я не уверен, что они (депутаты) придут (завтра)", - сказал он.

Других деталей он не сообщил.

Как сообщали Українськi Новини, 12 июля Рада провела час вопросов к правительству и закрыла 10-ю сессию.

Накануне депутаты попрощались с Радой - спели гимн Украины и сфотографировались на память.

Тем временем стало известно, как будет выглядеть избирательный бюллетень на выборах в Раду.

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