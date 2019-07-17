подписаться на рассылку
25.8 26.15
28.75 29.4
˟
17 июля 2019, среда, 13:09 218
Президент 2019-07-17T13:09:53+03:00
Українські Новини
Зеленский срочно просит собрать Верховную Раду на заседание

Зеленский срочно просит собрать Верховную Раду на заседание

Верховна Рада Украины Фото: КГГА
Верховна Рада Украины Фото: КГГА

Президент Владимир Зеленский просит Верховную Раду незамедлительно собраться на внеочередное заседание и принять внесенный им законопроект об отсрочке после 24 августа на 90 дней введения штрафов за нарушение сроков таможенного режима автомобилями на иностранной регистрации, иначе Офис Президента допускает серьезные конфликты, в том числе на дорогах.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Руслан Рябошапка на брифинге, передают Українськi Новини.

"С 24 августа к тем людям, которые не смогли вовремя растаможить авто на так называемых еврономерах, будут применены очень значительные штрафные санкции... Президент обратился к парламенту с предложением рассмотреть законопроект, который отсрочит штрафные санкции на 90 дней", - сказал он.

По словам замруководителя Офиса, в Украине остается от 600 до 800 тыс. нерастаможенных авто, и в течение этих 90 дней новый парламент и правительство разработают механизм урегулирования проблемы.

"Наш первоочередный план - чтобы парламент собрался и принял законопроект. Если этого не будет сделано, то нам придется созывать срочное совещание с коллегами из МВД, Нацполиции, Мининфраструктуры и представителями общественных структур, которые объединяют людей, пользующихся такими авто, и искать другие механизмы. Но закон пока таких прямых механизмов не предусматривает. Поэтому это может повлечь достаточно серьезные конфликты, возможно даже на дорогах", - добавил он.

Кроме этого законопроекта Зеленский просит Раду рассмотреть на внеочередном заседании еще два законопроекта.

"Первый из них касается разгрузки и невозможности блокирования работы Высшего Антикоррупционного суда.  Заключительными положениями закона о запуске суда предусмотрено, что все дела, касающиеся коррупции, а не только топ-коррупции будут направлены туда. Это значит, что с первых дней работы 38 судей получат более 3,5 тыс. дел, что приведет к тому, что институция не будет работать... Второй законопроект касается незаконного обогащения - о возобновлении уголовной ответственности", - рассказал Рябошапка.

Офис Президента рассчитывает, что Рада сможет собраться на внеочередное заседание 18 июля.

В то же время парламент закрыл последнее пленарное заседание 12 июля, а 19 июля завершится сессия.

Отвечая на уточняющий вопрос о том, почему к Раде не обратись раньше Рябошапка сказал, что "не успевали это сделать, и сделали настолько быстро, насколько могли".

Он также сообщил, что ему не известно о какой-либо реакции председателя Рады Андрея Парубия на просьбу Зеленского о внеочередном заседании.

Как сообщали Українські Новини, ранее ЦИК распределил 1,9 млрд гривен на подготовку и проведение досрочных выборов в Раду 21 июля. Помимо этого, закон разрешает партиям потратить не более 375,6 млн гривен на предвыборную кампанию, а кандидатам в округах - 16,7 млн гривен.

Также ЦИК зарегистрировал 841 мажоритарщика и 339 кандидатов по спискам партий.

Тем временем глава ЦИК заявил, что с явкой на досрочные выборы в Раду могут быть проблемы.

Больше новостей о: Верховная Рада Владимир Зеленский

Архив
Новости
DCH Ярославского поддержала турнир 12 сильнейших женских команд Европы по регби-7 в Харькове 14:11
СБУ задержала водителя автотягача, перевозившего сбивший MH17 над Донбассом ЗРК "Бук" 14:08
Боевики прячут личный состав и вооружение в гражданских объектах на Донбассе 13:57
Военный случайно убил сослуживца под Киевом и получил 2 года тюрьмы 13:56
В судебной реформе Порошенко выстояли принципиальные суды, в частности, ОАСК - Пилипенко 13:55
больше новостей
Сухой конец лета и заморозки в сентябре: синоптики спрогнозировали погоду на три месяца 06:00
Спорный закон об украинском языке вступил в силу 08:00
Водителей из кортежа Зеленского, которые устроили ДТП, оштрафуют на 340 гривен или лишат прав 14:44
Кандидатом на должность Постпреда Украины в ЕС является Владимир Литвин, - СМИ 11:05
Постаревшие политики. Фото: strana.ua
Украинцы массово публикуют "пожилые" фото из Face App: какими будут политики в старости 21:19
больше новостей
Кандидатом на должность Постпреда Украины в ЕС является Владимир Литвин, - СМИ 11:05
Завтра у Порошенко допрос в ГБР, но он улетает в Страсбург 07:11
Депутат Емец трижды менял партии, а теперь идет от "Голоса", котрый обещал новые лица 09:21 Фото
Сухой конец лета и заморозки в сентябре: синоптики спрогнозировали погоду на три месяца 06:00
Спорный закон об украинском языке вступил в силу 08:00
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok