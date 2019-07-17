Зеленский срочно просит собрать Верховную Раду на заседание

Президент Владимир Зеленский просит Верховную Раду незамедлительно собраться на внеочередное заседание и принять внесенный им законопроект об отсрочке после 24 августа на 90 дней введения штрафов за нарушение сроков таможенного режима автомобилями на иностранной регистрации, иначе Офис Президента допускает серьезные конфликты, в том числе на дорогах.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Руслан Рябошапка на брифинге, передают Українськi Новини.

"С 24 августа к тем людям, которые не смогли вовремя растаможить авто на так называемых еврономерах, будут применены очень значительные штрафные санкции... Президент обратился к парламенту с предложением рассмотреть законопроект, который отсрочит штрафные санкции на 90 дней", - сказал он.

По словам замруководителя Офиса, в Украине остается от 600 до 800 тыс. нерастаможенных авто, и в течение этих 90 дней новый парламент и правительство разработают механизм урегулирования проблемы.

"Наш первоочередный план - чтобы парламент собрался и принял законопроект. Если этого не будет сделано, то нам придется созывать срочное совещание с коллегами из МВД, Нацполиции, Мининфраструктуры и представителями общественных структур, которые объединяют людей, пользующихся такими авто, и искать другие механизмы. Но закон пока таких прямых механизмов не предусматривает. Поэтому это может повлечь достаточно серьезные конфликты, возможно даже на дорогах", - добавил он.

Кроме этого законопроекта Зеленский просит Раду рассмотреть на внеочередном заседании еще два законопроекта.

"Первый из них касается разгрузки и невозможности блокирования работы Высшего Антикоррупционного суда. Заключительными положениями закона о запуске суда предусмотрено, что все дела, касающиеся коррупции, а не только топ-коррупции будут направлены туда. Это значит, что с первых дней работы 38 судей получат более 3,5 тыс. дел, что приведет к тому, что институция не будет работать... Второй законопроект касается незаконного обогащения - о возобновлении уголовной ответственности", - рассказал Рябошапка.

Офис Президента рассчитывает, что Рада сможет собраться на внеочередное заседание 18 июля.

В то же время парламент закрыл последнее пленарное заседание 12 июля, а 19 июля завершится сессия.

Отвечая на уточняющий вопрос о том, почему к Раде не обратись раньше Рябошапка сказал, что "не успевали это сделать, и сделали настолько быстро, насколько могли".

Он также сообщил, что ему не известно о какой-либо реакции председателя Рады Андрея Парубия на просьбу Зеленского о внеочередном заседании.

Как сообщали Українські Новини, ранее ЦИК распределил 1,9 млрд гривен на подготовку и проведение досрочных выборов в Раду 21 июля. Помимо этого, закон разрешает партиям потратить не более 375,6 млн гривен на предвыборную кампанию, а кандидатам в округах - 16,7 млн гривен.

Также ЦИК зарегистрировал 841 мажоритарщика и 339 кандидатов по спискам партий.

Тем временем глава ЦИК заявил, что с явкой на досрочные выборы в Раду могут быть проблемы.