Зеленський сумнівається, що депутати прийдуть на засідання Ради, яке він сам терміново скликав

Президент Володимир Зеленський сумнівається в тому, що 18 липня відбудеться позачергове засідання Верховної Ради, яке він сам скликав у терміновому порядку для розгляду повернення відповідальності за незаконне збагачення, а також прийняття внесеного ним законопроекту про відстрочку після 24 серпня на 90 днів введення штрафів за порушення строків митного режиму автомобілями на іноземній реєстрації.

Про це він сказав у Миколаєві, передають Українські Новини.

"Я не впевнений, що вони (депутати) прийдуть (завтра)", - сказав він.

Інших деталей він не повідомив.

Як повідомляли Українські Новини, 12 липня Рада провела годину питань до уряду і закрила 10-ту сесію.

Напередодні депутати попрощалися з Радою - заспівали гімн України і сфотографувалися на пам'ять.

Тим часом стало відомо, як буде виглядати виборчий бюлетень на виборах до Ради.