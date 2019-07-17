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17 липня 2019, середа, 15:19 25
Президент 2019-07-17T17:00:04+03:00
Українські Новини
Зеленський сумнівається, що депутати прийдуть на засідання Ради, яке він сам терміново скликав

Зеленський сумнівається, що депутати прийдуть на засідання Ради, яке він сам терміново скликав

Володимир Зеленський. Фото:
Володимир Зеленський. Фото: "Главком"

Президент Володимир Зеленський сумнівається в тому, що 18 липня відбудеться позачергове засідання Верховної Ради, яке він сам скликав у терміновому порядку для розгляду повернення відповідальності за незаконне збагачення, а також прийняття внесеного ним законопроекту про відстрочку після 24 серпня на 90 днів введення штрафів за порушення строків митного режиму автомобілями на іноземній реєстрації.

Про це він сказав у Миколаєві, передають Українські Новини.

"Я не впевнений, що вони (депутати) прийдуть (завтра)", - сказав він.

Інших деталей він не повідомив.

Як повідомляли Українські Новини, 12 липня Рада провела годину питань до уряду і закрила 10-ту сесію.

Напередодні депутати попрощалися з Радою - заспівали гімн України і сфотографувалися на пам'ять.

Тим часом стало відомо, як буде виглядати виборчий бюлетень на виборах до Ради.

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