Зеленський сумнівається, що депутати прийдуть на засідання Ради, яке він сам терміново скликав

Президент Володимир Зеленський сумнівається в тому, що 18 липня відбудеться позачергове засідання Верховної Ради, яке він сам скликав у терміновому порядку для розгляду повернення відповідальності за незаконне збагачення, а також прийняття внесеного ним законопроекту про відстрочку після 24 серпня на 90 днів введення штрафів за порушення строків митного режиму автомобілями на іноземній реєстрації.\r\nПро це він сказав у Миколаєві, передають Українські Новини.\r\n"Я не впевнений, що вони (депутати) прийдуть (завтра)", - сказав він.\r\nІнших деталей він не повідомив.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 12 липня Рада провела годину питань до уряду і закрила 10-ту сесію.\r\nНапередодні депутати попрощалися з Радою - заспівали гімн України і сфотографувалися на пам'ять.\r\nТим часом стало відомо, як буде виглядати виборчий бюлетень на виборах до Ради.