Сегодня Рада проведет час вопросов к правительству и закроет 10-ю сессию

Верховная Рада на пленарном заседании в пятницу проведет час вопросов к правительству и закроет десятую сессию.\r\nОб этом говорится в повестке дня заседания парламента, передают Українськi Новини.\r\nТакже планируется зачитать депутатские запросы.\r\nКак сообщали Українськi Новини, 11 июля Рада приняла Избирательный кодекс.\r\n21 мая Президент Владимир Зеленский досрочно прекратил полномочия Верховной Рады и назначил внеочередные выборы парламента на 21 июля.\r\nА вчера депутаты попрощались с Радой - спели гимн Украины и сфотографировались на память.\r\nТем временем уже стало известно, как будет выглядеть избирательный бюллетень на выборах в Раду.\r\nПартии Зеленского и Бойко лидируют на выборах в Верховную Раду\r\nРанее ЦИК зарегистрировал 21 партию и больше трех тысяч кандидатов на выборы в Раду.\r\nТем временем в полицию поступило более 1,4 тысячи сообщений о нарушениях в избирательном процессе.