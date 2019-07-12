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12 июля 2019, пятница, 08:45 277
Верховная Рада и партии 2019-07-12T08:45:14+03:00
Українські Новини
Сегодня Рада проведет час вопросов к правительству и закроет 10-ю сессию

Сегодня Рада проведет час вопросов к правительству и закроет 10-ю сессию

Верховная Рада. Фото: сайт Президента Украины
Верховная Рада. Фото: сайт Президента Украины

Верховная Рада на пленарном заседании в пятницу проведет час вопросов к правительству и закроет десятую сессию.

Об этом говорится в повестке дня заседания парламента, передают Українськi Новини.

Также планируется зачитать депутатские запросы.

Как сообщали Українськi Новини, 11 июля Рада приняла Избирательный кодекс.

21 мая Президент Владимир Зеленский досрочно прекратил полномочия Верховной Рады и назначил внеочередные выборы парламента на 21 июля.

А вчера депутаты попрощались с Радой - спели гимн Украины и сфотографировались на память.

Тем временем уже стало известно, как будет выглядеть избирательный бюллетень на выборах в Раду.

Партии Зеленского и Бойко лидируют на выборах в Верховную Раду

Ранее ЦИК зарегистрировал 21 партию и больше трех тысяч кандидатов на выборы в Раду.

Тем временем в полицию поступило более 1,4 тысячи сообщений о нарушениях в избирательном процессе. 

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