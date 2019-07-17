ГБР будет допрашивать судей КС по делу Шевчука

Госбюро расследований намерено допросить судей Конституционного суда по делу в отношении бывшего главы КС Станислава Шевчука, на которого ГБР открыло дело.

Об этом журналистам сообщил директор ГБР Роман Труба, передают Українськi Новини.

"Конечно, они будут вызываться", - сказал он.

По его словам, членов КС необходимо допросить для установления ряда обстоятельств по делу.

Как сообщали Українськi Новини, в КС заявили, что его экс-глава Шевчук запрещал рассматривать определенные дела.

Также экс-глава КС Шевчук объяснил назначение одиозных советников. Кроме того, Шевчук обжаловал свое увольнение.

Ранее Конституционный суд выразил недоверие и уволил главу суда Станислава Шевчука.

Шевчук назвал свое увольнение "антиконституционным переворотом".

Ранее США отказали в визе председателю Конституционного Суда Станиславу Шевчуку из-за отмены статьи о незаконном обогащении.