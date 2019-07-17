подписаться на рассылку
25.8 26.15
28.75 29.4
˟
17 июля 2019, среда, 13:37 41
Силовые структуры 2019-07-17T13:44:09+03:00
Українські Новини
ГБР будет допрашивать судей КС по делу Шевчука

ГБР будет допрашивать судей КС по делу Шевчука

Станислав Шевчук. Фото: stanislav.shevchuk/Facebook
Станислав Шевчук. Фото: stanislav.shevchuk/Facebook

Госбюро расследований намерено допросить судей Конституционного суда по делу в отношении бывшего главы КС Станислава Шевчука, на которого ГБР открыло дело.

Об этом журналистам сообщил директор ГБР Роман Труба, передают Українськi Новини.

"Конечно, они будут вызываться", - сказал он.

По его словам, членов КС необходимо допросить для установления ряда обстоятельств по делу.

Как сообщали Українськi Новини, в КС заявили, что его экс-глава Шевчук запрещал рассматривать определенные дела.

Также экс-глава КС Шевчук объяснил назначение одиозных советников. Кроме того, Шевчук обжаловал свое увольнение.

Ранее Конституционный суд выразил недоверие и уволил главу суда Станислава Шевчука.

Шевчук назвал свое увольнение "антиконституционным переворотом".

Ранее США отказали в визе председателю Конституционного Суда Станиславу Шевчуку из-за отмены статьи о незаконном обогащении.

Больше новостей о: Госбюро расследований Конституционный Суд Украины Станислав Шевчук ГБР Украины

Архив
Новости
DCH Ярославского поддержала турнир 12 сильнейших женских команд Европы по регби-7 в Харькове 14:11
СБУ задержала водителя автотягача, перевозившего сбивший MH17 над Донбассом ЗРК "Бук" 14:08
Боевики прячут личный состав и вооружение в гражданских объектах на Донбассе 13:57
Военный случайно убил сослуживца под Киевом и получил 2 года тюрьмы 13:56
В судебной реформе Порошенко выстояли принципиальные суды, в частности, ОАСК - Пилипенко 13:55
больше новостей
Сухой конец лета и заморозки в сентябре: синоптики спрогнозировали погоду на три месяца 06:00
Спорный закон об украинском языке вступил в силу 08:00
Водителей из кортежа Зеленского, которые устроили ДТП, оштрафуют на 340 гривен или лишат прав 14:44
Кандидатом на должность Постпреда Украины в ЕС является Владимир Литвин, - СМИ 11:05
Постаревшие политики. Фото: strana.ua
Украинцы массово публикуют "пожилые" фото из Face App: какими будут политики в старости 21:19
больше новостей
Кандидатом на должность Постпреда Украины в ЕС является Владимир Литвин, - СМИ 11:05
Завтра у Порошенко допрос в ГБР, но он улетает в Страсбург 07:11
Депутат Емец трижды менял партии, а теперь идет от "Голоса", котрый обещал новые лица 09:21 Фото
Сухой конец лета и заморозки в сентябре: синоптики спрогнозировали погоду на три месяца 06:00
Спорный закон об украинском языке вступил в силу 08:00
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok