ГБР будет допрашивать судей КС по делу Шевчука

Госбюро расследований намерено допросить судей Конституционного суда по делу в отношении бывшего главы КС Станислава Шевчука, на которого ГБР открыло дело.\r\nОб этом журналистам сообщил директор ГБР Роман Труба, передают Українськi Новини.\r\n"Конечно, они будут вызываться", - сказал он.\r\nПо его словам, членов КС необходимо допросить для установления ряда обстоятельств по делу.\r\nКак сообщали Українськi Новини, в КС заявили, что его экс-глава Шевчук запрещал рассматривать определенные дела.\r\nТакже экс-глава КС Шевчук объяснил назначение одиозных советников. Кроме того, Шевчук обжаловал свое увольнение.\r\nРанее Конституционный суд выразил недоверие и уволил главу суда Станислава Шевчука.\r\nШевчук назвал свое увольнение "антиконституционным переворотом".\r\nРанее США отказали в визе председателю Конституционного Суда Станиславу Шевчуку из-за отмены статьи о незаконном обогащении.