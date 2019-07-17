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17 липня 2019, середа, 14:55 22
Судова влада 2019-07-17T17:00:05+03:00
Українські Новини
11 справ щодо найвищих посадових осіб України розслідує ДБР

11 справ щодо найвищих посадових осіб України розслідує ДБР

ДБР. Фото: focus
ДБР. Фото: focus

Держбюро розслідувань розслідує 11 кримінальних проваджень, у яких фігурують вищі посадові особи держави.

Про це на брифінгу повідомив директор ДБР Роман Труба, передають Українські Новини.

"На сьогодні у провадженні ДБР 11 кримінальних проваджень, у яких фігурують вищі посадові особи", - сказав він.

Він не уточнив, хто ще крім колишнього Президента Петра Порошенка фігурує в цих справах.

Як повідомляли Українські Новини, Порошенко не прибув на допит до Держбюро розслідувань в середу. ДБР має намір силоміць доставити Порошенка на допит у разі його неявки.

Також Держбюро розслідувань має намір допитати суддів Конституційного суду у справі стосовно колишнього голови КС Станіслава Шевчука.

Тим часом Роман Труба не збирається у відставку в найближчі 3,5 роки.

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