11 справ щодо найвищих посадових осіб України розслідує ДБР

Держбюро розслідувань розслідує 11 кримінальних проваджень, у яких фігурують вищі посадові особи держави.

Про це на брифінгу повідомив директор ДБР Роман Труба, передають Українські Новини.

"На сьогодні у провадженні ДБР 11 кримінальних проваджень, у яких фігурують вищі посадові особи", - сказав він.

Він не уточнив, хто ще крім колишнього Президента Петра Порошенка фігурує в цих справах.

Як повідомляли Українські Новини, Порошенко не прибув на допит до Держбюро розслідувань в середу. ДБР має намір силоміць доставити Порошенка на допит у разі його неявки.

Також Держбюро розслідувань має намір допитати суддів Конституційного суду у справі стосовно колишнього голови КС Станіслава Шевчука.

Тим часом Роман Труба не збирається у відставку в найближчі 3,5 роки.