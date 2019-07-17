В четверг в Украине местами будет от +5 ночью до + 30 днем

18 июля в Киеве переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, ветер западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +12…+14 градусов, днем +21…+23 градуса.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.\r\nНа западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +8…+14 градусов, днем +19…+25 градусов.\r\nВ Карпатах без осадков, температура ночью +5…+10 градусов, днем +11…+16 градусов.\r\nВ Моршине без осадков, температура ночью +10…+12 градусов, днем +21…+23 градуса.\r\nВ Трускавце без осадков, температура ночью +10…+12 градусов, днем +21…+23 градуса.\r\nВ Сваляве без осадков, температура ночью +11…+13 градусов, днем +23…+25 градусов.\r\nНа севере Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, местами гроза, ветер западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +8…+14 градусов, днем +19…+25 градусов.\r\nВ центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +9…+14 градусов, днем +20…+26 градусов, в Днепропетровской области +25…+30 градусов.\r\nНа востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +9…+14 градусов, днем +25…+30 градусов.\r\nНа юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +13…+18 градусов, днем +25…+30 градусов.\r\nВ Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +13…+18 градусов, днем +25…+30 градусов.\r\nВ Ялте без осадков. Температура ночью +16…+18 градусов, днем +27…+29 градусов.\r\n17 июля на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +20...+24 градуса; в Днепре возле Киева +19 градусов.\r\nНапомним, летняя жара вернется в Украину до конца недели.\r\nТакже синоптики спрогнозировали погоду на три месяца.\r\n14 июля мощный ливень, который превратил улицы Киева в реки стал рекордным.