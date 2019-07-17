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17 июля 2019, среда, 14:47 158
Жизнь 2019-07-17T14:47:59+03:00
Українські Новини
В четверг в Украине местами будет от +5 ночью до + 30 днем

В четверг в Украине местами будет от +5 ночью до + 30 днем

Погода. Фото:cont.ws
Погода. Фото:cont.ws

18 июля в Киеве переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12…+14 градусов, днем +21…+23 градуса.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8…+14 градусов, днем +19…+25 градусов.

В Карпатах без осадков, температура ночью +5…+10 градусов, днем +11…+16 градусов.

В Моршине без осадков, температура ночью +10…+12 градусов, днем +21…+23 градуса.

В Трускавце без осадков, температура ночью +10…+12 градусов, днем +21…+23 градуса.

В Сваляве без осадков, температура ночью +11…+13 градусов, днем +23…+25 градусов.

На севере Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, местами гроза, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8…+14 градусов, днем +19…+25 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9…+14 градусов, днем +20…+26 градусов, в Днепропетровской области +25…+30 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9…+14 градусов, днем +25…+30 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18 градусов, днем +25…+30 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18 градусов, днем +25…+30 градусов.

В Ялте без осадков. Температура ночью +16…+18 градусов, днем +27…+29 градусов.

17 июля на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +20...+24 градуса; в Днепре возле Киева +19 градусов.

Напомним, летняя жара вернется в Украину до конца недели.

Также синоптики спрогнозировали погоду на три месяца.

14 июля мощный ливень, который превратил улицы Киева в реки стал рекордным

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