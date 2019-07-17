Екс-командир ППО "ДНР" Цемах володіє інформацією про причетність Росії до катастрофи літака Malaysia Airlines,

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олександр Данилюк заявляє, що затриманий українськими спецслужбами колишній командир протиповітряної оборони (ППО) Слов'янської бригади самопроголошеної "Донецької народної республіки" Володимир Цемах володіє цінною інформацією про причетність Росії до катастрофи літака Malaysia Airlines на Донбасі.

Про це Данилюк написав у соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Нещодавно СБУ доставила в Україну з окупованої Донецької області свідка трагічні події липня 2014 р. Володимир Цемах на момент катастрофи був командиром ППО слов'янської бригади бойовиків Гиркина. В інтерв'ю одному з сепаратистських ЗМІ він відверто розповідає про катастрофу і навіть підтверджує, що ракета була випущена з ЗРК "Бук". Крім того, Цемах особисто знав всіх польових командирів бойовиків, був у курсі деталей операцій та переміщення зброї. Свідчення затриманого стануть ще одним доказом проти Росії і підконтрольних їй бойовиків", - написав секретар РНБО.

Данилюк наголошує, що вина Росії де-факто доведена, але агресор придумує нові версії, намагається заплутати сліди і відвернути увагу міжнародного співтовариства вигаданими проблемами.

"Наприклад, вчора країна-агресор ініціювала засідання Ради безпеки ООН по "проблемі" українського "мовного закону". Це очевидна спроба змістити акцент уваги напередодні річниці", - вважає він.

Секретар РНБО впевнений, що Росія не уникне покарання за трагедію Malaysia Airlines.

Як повідомляли Українські Новини, наприкінці червня Служба безпеки затримала і суд заарештував колишнього начальника ПРОТИПОВІТРЯНОЇ оборони бригади ДНР Цемаха.

Українські спецслужби затримали екс-бойовика в окупованому Сніжному (Донецької області) і вивезли на підконтрольну Україні територію.

Цемах як екс-начальник ППО бойовиків може бути цінним свідком у справі про катастрофу літака Malaysia Airlines рейсу МН17.

17 липня 2014 року літак Malaysia Airlines був збитий ракетою з зенітно-ракетного комплексу "Бук" у Донецькій області.

Загинуло 298 осіб.

В 2020 році суд у Нідерландах почне розглядати справу про катастрофу літака Malaysia Airlines на Донбасі.

Міжнародна слідча група просить їх допитати підозрюваних і не має наміру просити Україну і Росію про екстрадицію.