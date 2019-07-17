підписатися на розсилку
25.8 26.15
28.75 29.4
˟
17 липня 2019, середа, 10:15 34
Фінанси 2019-07-17T12:45:03+03:00
Українські Новини
Долар і євро підскочили в обмінниках: курс готівкових валют на 17 липня

Долар і євро підскочили в обмінниках: курс готівкових валют на 17 липня

Долар. Фото: pixabay
Долар. Фото: pixabay

У середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився у порівнянні з 16 липня на 6,72 коп. до 26,1029 UAH/USD, курс купівлі - на 7,71 коп. до 25,7826 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро підвищився на 3,05 коп. до 28,8368 UAH/EUR, курс продажу знизився на 0,73 коп. до 29,3415 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 25,7826 26,1029 28,8368 29,3415 3,69 4,20
Максимальний 25,9400 26,3500 29,0800 29,5000 4,05 5,00
Мінімальний 25,6500 25,9500 28,5500 29,1500 2,50 4,07

Як повідомляли Українські Новини, гривня на міжбанку обвалилася після тривалого зміцнення

Курс гривні на міжбанку знизився після вихідних.

Тим часом річна інфляція за підсумками червня перевищила прогноз НБУ.

гривня може побити нові рекорди: чого очікувати українцям.

Більше новин про: Курс валют курс долара курс євро

Архів
Новини
На виборах у Раду проходять 4 партії: "Слуга народу", "Опозиційна платформа", "Євросолідарність" і "Батьківщина" 13:39
ДБР буде допитувати суддів КС у справі Шевчука 13:37
Офіс Президента ініціює створення Ради по свободі слова 13:26
Зеленський ввів до складу Нацради з питань антикорупційної політики Баканова і Нефьодова 13:22
Кияни мають отримувати муніципальну пенсію, - Омельченко 13:18
більше новин
Кандидатом на посаду постпреда України в ЄС є Володимир Литвин, - ЗМІ 11:05
Українські миротворці в ДР Конго врятували життя місцевому військовому, пораненому бойовиками 10:59 Фото
Порошенко летить до Страсбурга, але в списку запрошених на вибори президента Єврокомісії його немає 22:02
Європейський Союз повністю підтримує рух до більш прозорого енергоринку, - Йоханес Бауер 13:47
Кияни мають отримувати муніципальну пенсію, - Омельченко 13:18
більше новин
Порошенко летить до Страсбурга, але в списку запрошених на вибори президента Єврокомісії його немає 22:02
Кандидатом на посаду постпреда України в ЄС є Володимир Литвин, - ЗМІ 11:05
Суперечливий закон про українську мову набув чинності 08:00
Українці майже половину доходів витрачають на їжу, європейці - 12% 10:30
Позеленілий фонтан у центрі Києва. Фото: СВКП
Фото дня: Центральні фонтани Києва позеленішали і забили мильними бульбашками 16:33
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok