Долар і євро підскочили в обмінниках: курс готівкових валют на 17 липня

У середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився у порівнянні з 16 липня на 6,72 коп. до 26,1029 UAH\/USD, курс купівлі - на 7,71 коп. до 25,7826 UAH\/USD.\r\nПро це повідомляє BIN.ua.\r\nСередній курс купівлі євро підвищився на 3,05 коп. до 28,8368 UAH\/EUR, курс продажу знизився на 0,73 коп. до 29,3415 UAH\/EUR.\r\nКурси готівкової іноземної валюти:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДолар США\r\nЄвро\r\n10 російських рублів\r\n\r\n\r\n \r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСередній\r\n25,7826\r\n26,1029\r\n28,8368\r\n29,3415\r\n3,69\r\n4,20\r\n\r\n\r\nМаксимальний\r\n25,9400\r\n26,3500\r\n29,0800\r\n29,5000\r\n4,05\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМінімальний\r\n25,6500\r\n25,9500\r\n28,5500\r\n29,1500\r\n2,50\r\n4,07\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, гривня на міжбанку обвалилася після тривалого зміцнення\r\nКурс гривні на міжбанку знизився після вихідних.\r\nТим часом річна інфляція за підсумками червня перевищила прогноз НБУ.\r\nгривня може побити нові рекорди: чого очікувати українцям.