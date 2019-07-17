Долар і євро підскочили в обмінниках: курс готівкових валют на 17 липня

У середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився у порівнянні з 16 липня на 6,72 коп. до 26,1029 UAH/USD, курс купівлі - на 7,71 коп. до 25,7826 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро підвищився на 3,05 коп. до 28,8368 UAH/EUR, курс продажу знизився на 0,73 коп. до 29,3415 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США Євро 10 російських рублів Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній 25,7826 26,1029 28,8368 29,3415 3,69 4,20 Максимальний 25,9400 26,3500 29,0800 29,5000 4,05 5,00 Мінімальний 25,6500 25,9500 28,5500 29,1500 2,50 4,07

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