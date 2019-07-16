КС признал конституционным закон о декоммунизации

Конституционный Суд признал конституционным закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики".

Об этом Українським Новинам сообщил источник.

"Закон признан конституционным", - сказал он.

Решение вынесено Большой палатой КС во вторник, 16 июля.

Как сообщали Українськi Новини, в мае 2017 года 46 депутатов Верховной Рады попросили КС признать неконституционным закон о декоммунизации.

Инициаторами представления стали депутаты от фракции "Оппозиционный блок".

Они считают, что закон о декоммунизации нарушает такие конституционные положения, как принцип правовой определенности, запрет цензуры, невмешательство в частную жизнь граждан.

Также, по их мнению, закон ограничивает граждан в праве участвовать в управлении государственными делами.

Amnesty International выступало за отмену закона о декоммунизации в существующей редакции.

Тем временем, Окружной админсуд Киева отменил переименование проспектов в честь Бандеры и Шухевича.

В 2018 год Киевский городской совет переименовал Московский мост в Северный.

Кроме того, Харьковский горсовет на сессии 19 июня переименовал проспект Петра Григоренко в проспект Маршала Жукова. По факту возвращения проспекту Григоренко в Харькове имя маршала Жукова полиция открыла дело. Вятрович назвал обещание Кернеса по возвращению проспекта Жукова незаконным и пригрозил ему тюрьмой.