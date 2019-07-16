подписаться на рассылку
25.7 26.05
28.75 29.4
˟
16 июля 2019, вторник, 15:43 79
Судебная власть 2019-07-16T15:53:16+03:00
Українські Новини
КС признал конституционным закон о декоммунизации

КС признал конституционным закон о декоммунизации

Декоммунизация. Фото: facebook.com/mustang.wanted
Декоммунизация. Фото: facebook.com/mustang.wanted

Конституционный Суд признал конституционным закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики".

Об этом Українським Новинам сообщил источник.

"Закон признан конституционным", - сказал он.

Решение вынесено Большой палатой КС во вторник, 16 июля.

Как сообщали Українськi Новини, в мае 2017 года 46 депутатов Верховной Рады попросили КС признать неконституционным закон о декоммунизации.

Инициаторами представления стали депутаты от фракции "Оппозиционный блок".

Они считают, что закон о декоммунизации нарушает такие конституционные положения, как принцип правовой определенности, запрет цензуры, невмешательство в частную жизнь граждан.

Также, по их мнению, закон ограничивает граждан в праве участвовать в управлении государственными делами.

Amnesty International выступало за отмену закона о декоммунизации в существующей редакции.

Тем временем, Окружной админсуд Киева отменил переименование проспектов в честь Бандеры и Шухевича.

В 2018 год Киевский городской совет переименовал Московский мост в Северный.

Кроме того, Харьковский горсовет на сессии 19 июня переименовал проспект Петра Григоренко в проспект Маршала Жукова. По факту возвращения проспекту Григоренко в Харькове имя маршала Жукова полиция открыла дело. Вятрович назвал обещание Кернеса по возвращению проспекта Жукова незаконным и пригрозил ему тюрьмой.

Больше новостей о: Конституционный суд декоммунизация

Архив
Новости
Каждый третий детский лагерь нарушает санитарные нормы 17:06
Экс-беркутовца, обвиняемого в расстреле Евромайдана, отпустили из-под стражи 16:43
"Таможенный пульс" будет бороться за права белого бизнеса и прозрачную работу таможенных сервисов 16:42
Приложение FaceApp может состарить фото и собирать данные для российской компании, - IT-специалисты 16:40
Фото: Игорь Зинкевич
Неизвестные повредили памятник в честь годовщины народной республики во Львове 16:25
больше новостей
Авто из кортежа Зеленского.
Авто из кортежа Зеленского устроили ДТП с колонной автобусов с детьми под Запорожьем 23:15 Дополнено
Сошедший оползень на пляже в Одессе, поисковые работы. Фото:
Грунт сошел со склона на пляже в Одессе, людей ищут под завалами 20:53
Сухой конец лета и заморозки в сентябре: синоптики спрогнозировали погоду на три месяца 06:00
Место смертельной аварии.
Глава полтавского отделения "Слуги народа" Сердюков выехал на встречку, погибла девушка 22:38
Спорный закон об украинском языке вступил в силу 08:00
больше новостей
Кандидатом на должность Постпреда Украины в ЕС является Владимир Литвин, - СМИ 11:05
Завтра у Порошенко допрос в ГБР, но он улетает в Страсбург 07:11
Авто из кортежа Зеленского.
Авто из кортежа Зеленского устроили ДТП с колонной автобусов с детьми под Запорожьем 23:15 Дополнено
Депутат Емец трижды менял партии, а теперь идет от "Голоса", котрый обещал новые лица 09:21 Фото
Новому секретарю СНБО платят в два раза больше, чем Турчинову 10:04 Документ
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok