КС признал конституционным закон о декоммунизации

Конституционный Суд признал конституционным закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики".\r\nОб этом Українським Новинам сообщил источник.\r\n"Закон признан конституционным", - сказал он.\r\nРешение вынесено Большой палатой КС во вторник, 16 июля.\r\nКак сообщали Українськi Новини, в мае 2017 года 46 депутатов Верховной Рады попросили КС признать неконституционным закон о декоммунизации.\r\nИнициаторами представления стали депутаты от фракции "Оппозиционный блок".\r\nОни считают, что закон о декоммунизации нарушает такие конституционные положения, как принцип правовой определенности, запрет цензуры, невмешательство в частную жизнь граждан.\r\nТакже, по их мнению, закон ограничивает граждан в праве участвовать в управлении государственными делами.\r\nAmnesty International выступало за отмену закона о декоммунизации в существующей редакции.\r\nТем временем, Окружной админсуд Киева отменил переименование проспектов в честь Бандеры и Шухевича.\r\nВ 2018 год Киевский городской совет переименовал Московский мост в Северный.\r\nКроме того, Харьковский горсовет на сессии 19 июня переименовал проспект Петра Григоренко в проспект Маршала Жукова. По факту возвращения проспекту Григоренко в Харькове имя маршала Жукова полиция открыла дело. Вятрович назвал обещание Кернеса по возвращению проспекта Жукова незаконным и пригрозил ему тюрьмой.