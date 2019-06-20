По факту возвращения проспекту Григоренко в Харькове имя маршала Жукова открыли дело

Полиция открыла дело по факту возвращения Харьковским городским советом проспекту Петра Григоренко имени маршала Георгия Жукова.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел, передают Українськi Новини.\r\n"По факту обращения депутата Харьковского городского совета следователи открыли уголовное производство. Сейчас сотрудники Шевченковского отдела полиции выясняют все обстоятельства произошедшего", - сказано в нем.\r\nУказано, что 19 июня в 19:00 в полицию поступило обращение от депутата Харьковского городского совета.\r\nОн считает, что в действиях депутатов и чиновников Харьковского городского совета могут содержаться признаки уголовного правонарушения, связанного с распространением коммунистической символики, что выразилось в присвоении проспекту Григоренко имени маршала Жукова и демонтаже с площади Свободы палатки «Все для победы».\r\nИнформация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса.\r\nПроводится досудебное расследование\r\nКак сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров просит Генеральную прокуратуру проверить законность возвращения Харьковским горсоветом проспекту Григоренко имени советского полководца, маршала Георгия Жукова.\r\nХарьковский горсовет на сессии 19 июня переименовал проспект Петра Григоренко в проспект Маршала Жукова.\r\nРанее мэр Харькова пообещал переименовать проспект Жукова обратно.\r\nВятрович назвал обещание Кернеса по возвращению проспекта Жукованезаконным и пригрозил ему тюрьмой