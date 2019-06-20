По факту возвращения проспекту Григоренко в Харькове имя маршала Жукова открыли дело

Полиция открыла дело по факту возвращения Харьковским городским советом проспекту Петра Григоренко имени маршала Георгия Жукова.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел, передают Українськi Новини.

"По факту обращения депутата Харьковского городского совета следователи открыли уголовное производство. Сейчас сотрудники Шевченковского отдела полиции выясняют все обстоятельства произошедшего", - сказано в нем.

Указано, что 19 июня в 19:00 в полицию поступило обращение от депутата Харьковского городского совета.

Он считает, что в действиях депутатов и чиновников Харьковского городского совета могут содержаться признаки уголовного правонарушения, связанного с распространением коммунистической символики, что выразилось в присвоении проспекту Григоренко имени маршала Жукова и демонтаже с площади Свободы палатки «Все для победы».

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса.

Проводится досудебное расследование

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров просит Генеральную прокуратуру проверить законность возвращения Харьковским горсоветом проспекту Григоренко имени советского полководца, маршала Георгия Жукова.

Харьковский горсовет на сессии 19 июня переименовал проспект Петра Григоренко в проспект Маршала Жукова.

Ранее мэр Харькова пообещал переименовать проспект Жукова обратно.

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