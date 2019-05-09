Мэр Харькова пообещал переименовать проспект Жукова обратно

Во время марша "Бессмертного полка" в Харькове мэр Геннадий Кернес подтвердил, что хочет переименовать проспект Григоренко обратно в честь маршала Жукова, если петиция за это наберет достаточно голосов.

Об этом сообщила "Страна".

При этом палатку атошников на площади города, в которой проводится сбор денег, Кернес назвал "мусором", который надо убрать.

Присутствовавший там же нардеп от БПП Александр Грановский назвал себя "в душе харьковчанином", а также заявил, что надо помнить историю и не дать ее никому переписать. На вопрос о том, почему 8 мая так и не стало популярным, Грановский ответил, что каждый поддерживает тот праздник, который ему важен. А Кернес его перебил и сказал, что 9 мая более раскрученный праздник, поэтому и собирает много народу.

Как сообщали Українськi Новини, 500 участников акции "Бессмертный полк" завершили шествие в Киеве.

8 мая в Украине отмечался День памяти и примирения.