подписаться на рассылку
26.2 26.55
29.1 29.8
˟
09 мая 2019, четверг, 17:55 931
Политика 2019-05-09T17:55:21+03:00
Українські Новини
Мэр Харькова пообещал переименовать проспект Жукова обратно

Мэр Харькова пообещал переименовать проспект Жукова обратно

Во время марша "Бессмертного полка" в Харькове мэр Геннадий Кернес подтвердил, что хочет переименовать проспект Григоренко обратно в честь маршала Жукова, если петиция за это наберет достаточно голосов.

Об этом сообщила "Страна".

При этом палатку атошников на площади города, в которой проводится сбор денег, Кернес назвал "мусором", который надо убрать.

Присутствовавший там же нардеп от БПП Александр Грановский назвал себя "в душе харьковчанином", а также заявил, что надо помнить историю и не дать ее никому переписать. На вопрос о том, почему 8 мая так и не стало популярным, Грановский ответил, что каждый поддерживает тот праздник, который ему важен. А Кернес его перебил и сказал, что 9 мая более раскрученный праздник, поэтому и собирает много народу.

Как сообщали Українськi Новини, 500 участников акции "Бессмертный полк" завершили шествие в Киеве.

8 мая в Украине отмечался День памяти и примирения.

Больше новостей о: Переименование 9 мая Геннадий Кернес

Архив
Новости
Видео дня: велопробег в честь Дня победы в Кривом Роге 19:18
Порошенко присвоил звание Героя Украины Грицаку 18:56
Около 700 тыс. украинцев вышли на улицы страны в День победы, - Нацполиция 18:25
Мэр Харькова пообещал переименовать проспект Жукова обратно 17:55
Украинского ребенка украли. Фото: rbc.ua
Климкин заявил о незаконном удержании украинского ребенка в посольстве Дании 17:25 Дополнено
больше новостей
Атмосферный фронт с ливнями и морозами идет в Украину: синоптик рассказала, когда выглянет солнце 06:00 Карта
Луценко уволил своего зама Енина 11:42
Суд поставил точку в обвинениях Ющенко в злоупотреблении властью во время президентства 06:30
Вакарчук уже сформировал предвыборный штаб и разместился по соседству с Гройсманом, - СМИ 06:11
В Ирпене закрывают старшие классы в школе, городские власти опровергают 11:00 Дополнено
больше новостей
Суд поставил точку в обвинениях Ющенко в злоупотреблении властью во время президентства 06:30
Ветераны Второй мировой войны в США способствовали формированию спорта, развивающемуся в Украине 07:08
Владимир Зеленский с Иваном Залужным и Зеленчук-Потяк. Фото: Владимир Зеленский/Facebook
Зеленский сфотографировался с ветераном Красной армии и связной УПА 17:34
Министр иностранных дел Канады сравнила Зеленского с Трюдо 12:43
День памяти и примирения в Киеве. Фото: Радио Свобода
Фото дня: в Киеве прошел марш памяти павших защитников Украины 22:19
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok