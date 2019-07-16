КС визнав конституційним закон про декомунізацію

Конституційний Суд визнав конституційним закон "Про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні й заборону пропаганди їх символіки".

Про це Українським Новинам повідомило джерело.

"Закон визнаний конституційним", - сказав він.

Рішення винесено Великою палатою КС у вівторок, 16 липня.

Як повідомляли Українськi Новини, травнем 2017 року 46 депутатів Верховної Ради попросили КС визнати неконституційним закон про декомунізацію.

Ініціаторами подання стали депутати від фракції "Опозиційний блок". Вони вважають, що закон про декомунізацію порушує такі конституційні положення, як принцип правової визначеності, заборона цензури, невтручання в приватне життя громадян. Також, на їхню думку, закон обмежує громадян у праві брати участь в управлінні державними справами.

Amnesty International виступало за скасування закону про декомунізацію в існуючій редакції.

Тим часом, Окружний адмінсуд Києва скасував перейменування проспектів на честь Бандери і Шухевича.

В 2018 рік Київська міська рада перейменував Московський міст у Північний.

Крім того, Харківська міськрада на сесії 19 червня перейменував проспект Петра Григоренка до проспекту Маршала Жукова. За фактом повернення проспекту Григоренка у Харкові ім'я маршала Жукова поліція відкрила справу. В'ятрович назвав обіцянку Кернеса по поверненню проспекту Жукова незаконним і пригрозив йому в'язницею.