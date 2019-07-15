Гибель детей от взрыва под Ровно: в доме нашли сотню мин и бомб

Во дворе мужчины, где 13 июля в результате взрыва погибли его внуки: 11-летняя девочка и 13-летний мальчик, 14-15 июля сотрудники взрывотехнического отдела и пиротехники обнаружили склад боеприпасов.

Об этом говорится в сообщении областного управления Национальной полиции, передают Українськi Новини.

Правоохранители изъяли 31 минометную мину, 76 артиллерийских снарядов, 13 авиационных бомб, 5 гранат и 1 024 других взрывоопасных предметов.

Сейчас все изъятое еще обезвреживается на удаленной территории.

59-летнему жителю Смыги следователи сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного п. 1 ч. 2 статьи 115 (умышленное убийство двух лиц), ч. 1 статьи 263 (незаконное обращение с взрывным веществами и боеприпасами) и частью 1 статьи 263-1 (незаконное изготовление боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств) Уголовного кодекса.

Следователи следственного управления полиции области подготовили ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщали Українськi Новини, 2 июля 6 детей получили ранения из-за взрыва неустановленного предмета на детской площадке в Днепропетровской области.

Двое из шестерых детей, которые пострадали от взрыва гранаты в Днепропетровской области, находятся в тяжелом состоянии. Двое пострадавших уже прооперированы.

Ранее в центре Кривого Рога на автобусной остановке прогремел взрыв, есть пострадавшие.