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15 июля 2019, понедельник, 06:16 493
Жизнь 2019-07-15T07:57:40+03:00
Українські Новини
Часть Украины накроют локальные грозы, ливни и шквалы

Часть Украины накроют локальные грозы, ливни и шквалы

В понедельник, 15 июля, в Украине местами локальные грозы с ливнями и шквалами.

Об этом говорится в сообщении синоптика Натальи Диденко на ее странице в социальной сети Facebook

"Понедельник в Украине начнется снова умеренным теплом и грозовыми локальными ливнями. И, конечно, солнцем и фантастически красивыми облаками, которые видны даже в лабиринтах мегаполисных домов-великанов. Дожди с грозами пройдут 15 июля на Западе, Севере и в большинстве центральных областей. При грозах возможны ливни и шквалы, осторожно! В Днепропетровской области, в южной части и на востоке Украины существенные осадки - вряд ли", - написала она.

Отмечается, что температура воздуха днем ​​будет колебаться в пределах +20..+25 градусов, на юге и юго-востоке +24..+29 градусов.

В Киеве в понедельник местами дожди с грозами. Температура воздуха в столице предполагается в пределах + 21 + 22 градусов.

Как сообщали Українські Новини, 14 июля в Киеве после сильного ливня улицы превратились в реки.

27 июня после долгой жары также обрушилась сильная гроза с молниями. Мощный поток воды затопил в столице некоторые улицы.

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