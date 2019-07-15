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15 липня 2019, понеділок, 13:55 16
Життя 2019-07-15T14:45:02+03:00
Українські Новини
Злива в Києві побила рекорд

Злива в Києві побила рекорд

Злива. Фото: pixabay
Злива. Фото: pixabay

Потужна злива, яка перетворила вулиці Києва в ріки стала рекордною. Про це йдеться в повідомленні Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського 14 липня в столиці було зафіксовано рекордну кількість опадів в цей день - 36 мм, що на 8 мм більше, ніж це було в 1962 році.

Варто відзначити, що максимальна кількість опадів у Києві з 1891 року випала 20 липня 1902 - 103 мм.


Як повідомляли Українські Новини, 15 липня частину України накриють зливи, грози та шквали.

Також синоптик Наталка Діденко дала прогноз погоди на тиждень: до 18 липня очікується дощова погода, яка буде посилюватися холодним повітрям. Але вже друга половина тижня принесе припинення опадів та температуру до +28 градусів.

Тим часом в Україні домінує холодна повітряна маса, яку приніс циклон Pirmin і антициклон Winnie. Вночі температура повітря в більшості областях опустилася до +7 +14 градусів.

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