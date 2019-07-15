Прокуратуру обязали открыть дело против руководства Приватбанка из-за возможных правонарушений

Соломенский районный суд Киева обязал киевскую прокуратуру открыть дело по факту возможных правонарушений руководства Приватбанка.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

В суд поступила жалоба от гражданина (имя не указывается), в которой он просил обязать прокуратуру внести в Единый реестр досудебных расследований сведения о совершении уголовных правонарушений руководством Приватбанка.

Истец заявил, что прокуратура отказалась открыть дело по его заявлению.

Заявитель попросил суд обязать прокурора Чечотку открыть дело в отношении руководства Приватбанка, которое находится в Киеве, вручить ему выписку из реестра и памятку о процессуальных правах и обязанностях как потерпевшего.

27 июня суд удовлетворил жалобу и обязал прокуратуру расследовать возможные правонарушения должностных лиц Приватбанка.

Как сообщали Українськi Новини, Приватбанк уличили в нарушении финмониторинга.

Ранее Приватбанк обжаловал решение суда о незаконности процедуры национализации.