Прокуратуру обязали открыть дело против руководства Приватбанка из-за возможных правонарушений

Соломенский районный суд Киева обязал киевскую прокуратуру открыть дело по факту возможных правонарушений руководства Приватбанка.\r\nОб этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.\r\nВ суд поступила жалоба от гражданина (имя не указывается), в которой он просил обязать прокуратуру внести в Единый реестр досудебных расследований сведения о совершении уголовных правонарушений руководством Приватбанка.\r\nИстец заявил, что прокуратура отказалась открыть дело по его заявлению.\r\nЗаявитель попросил суд обязать прокурора Чечотку открыть дело в отношении руководства Приватбанка, которое находится в Киеве, вручить ему выписку из реестра и памятку о процессуальных правах и обязанностях как потерпевшего.\r\n27 июня суд удовлетворил жалобу и обязал прокуратуру расследовать возможные правонарушения должностных лиц Приватбанка.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Приватбанк уличили в нарушении финмониторинга.\r\nРанее Приватбанк обжаловал решение суда о незаконности процедуры национализации.