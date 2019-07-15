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15 липня 2019, понеділок, 13:05 9
Політика 2019-07-15T14:45:04+03:00
Українські Новини
Прокуратуру зобов'язали відкрити справу проти керівництва Приватбанку через можливі правопорушення

Прокуратуру зобов'язали відкрити справу проти керівництва Приватбанку через можливі правопорушення

Приватбанк. Фото: Приватбанк
Приватбанк. Фото: Приватбанк

Солом'янський районний суд Києва зобов'язав київську прокуратуру відкрити справу за фактом можливих правопорушень керівництва Приватбанку.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

В суд надійшла скарга від громадянина (назва не вказується), в якій він просив зобов'язати прокуратуру внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення кримінальних правопорушень керівництвом Приватбанку.

Позивач заявив, що прокуратура відмовилася порушити справу за його заявою.

Заявник попросив суд зобов'язати прокурора Чечотку відкрити справу стосовно керівництва Приватбанку, яке знаходиться у Києві, вручити йому виписку з реєстру і пам'ятку про процесуальні права та обов'язки потерпілого.

27 червня суд задовольнив скаргу і зобов'язав прокуратуру розслідувати можливі правопорушення посадових осіб Приватбанку.

Як повідомляли Українські Новини, Приватбанк викрили в порушенні фінмоніторингу.

Раніше Приватбанк оскаржив рішення суду про незаконність процедури націоналізації.

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