Приватбанк обжаловал решение суда о незаконности процедуры национализации

Приватбанк обжаловал решение Окружного административного суда Киева о незаконности процедуры национализации банка.

Об этом говорится в сообщении Приватбанка, передают Українські Новини.

27 мая Приватбанк подал апелляционную жалобу на решение Окружного админсуда Киева от 18 апреля по делу №826/7432/17 по иску бизнесмена Игоря Коломойского об отмене решения о выводе неплатежеспособного Приватбанка с рынка с участием государства.

Также 24 мая банк подал апелляционную жалобу по делу № 826/13813/17 по иску бывшего акционера банка кипрской компании "ТрианталИнвестментс ЛТД" об отмене решения комиссии Национального банка об определении перечня связанных с банком лиц.

В сообщении указывается, что с учетом вышеизложенного, указанные судебные решения не вступили в законную силу и не имеют никаких правовых последствий.

Как сообщали Українські Новини, Кабмин обжаловал отмену национализации Приватбанка.

Ранее, 18 апреля, Окружной административный суд Киева признал незаконной национализацию Приватбанка по иску его бывшего совладельца Игоря Коломойского.