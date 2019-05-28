Приватбанк обжаловал решение суда о незаконности процедуры национализации

Приватбанк обжаловал решение Окружного административного суда Киева о незаконности процедуры национализации банка.\r\nОб этом говорится в сообщении Приватбанка, передают Українські Новини.\r\n27 мая Приватбанк подал апелляционную жалобу на решение Окружного админсуда Киева от 18 апреля по делу №826\/7432\/17 по иску бизнесмена Игоря Коломойского об отмене решения о выводе неплатежеспособного Приватбанка с рынка с участием государства.\r\nТакже 24 мая банк подал апелляционную жалобу по делу № 826\/13813\/17 по иску бывшего акционера банка кипрской компании "ТрианталИнвестментс ЛТД" об отмене решения комиссии Национального банка об определении перечня связанных с банком лиц.\r\nВ сообщении указывается, что с учетом вышеизложенного, указанные судебные решения не вступили в законную силу и не имеют никаких правовых последствий.\r\nКак сообщали Українські Новини, Кабмин обжаловал отмену национализации Приватбанка.\r\nРанее, 18 апреля, Окружной административный суд Киева признал незаконной национализацию Приватбанка по иску его бывшего совладельца Игоря Коломойского.