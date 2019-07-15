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15 июля 2019, понедельник, 12:15 2659
Экономика 2019-07-15T12:18:20+03:00
Українські Новини
"Нефтегаз" снизил цену на газ для населения на июль

"Нефтегаз" снизил цену на газ для населения на июль

Газ. Фото: pixabay
Газ. Фото: pixabay

Пока импортный газ подешевел в июне на 8,7%, Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" снизила цену на природный газ на условиях положения о наложении специальных обязательств (ПСО) на 11,7%, или на 648 гривен, до 4,90 гривны/куб. м (без НДС и стоимости транспортировки) на июль.

Об этом говорится в сообщении "Нефтегаза", передают Українські Новини.

"Цена газа, по которой "Нефтегаз" продает его в июле облгазам и поставляет потребителям по ПСО, определена на уровне 4 905,67 гривен/тыс. куб. м (без учета НДС и транспортных расходов)", - говорится в нем.

Таким образом, один куб. м обойдется населению в 4,90 гривны.

Отмечается, что по сравнению с июнем стоимость газа уменьшится на 648 гривен, или на 11,7%.

При этом конечная цена газа в регионах Украины зависит от тарифа на распределение газа, установленного Национальной комиссией госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) для соответствующего облгаза.

Как сообщали Українські Новини, "Нефтегаз" снизил цену на газ для населения на июль на 10,4% на встрече с Зеленским, а Гройсман рассказал, что будет с ценой на газ осенью.

Тем временем Кабинет Министров изменил методику формирования цен на газ для населения. 

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