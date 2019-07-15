Пока импортный газ подешевел в июне на 8,7%, Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" снизила цену на природный газ на условиях положения о наложении специальных обязательств (ПСО) на 11,7%, или на 648 гривен, до 4,90 гривны\/куб. м (без НДС и стоимости транспортировки) на июль.\r\nОб этом говорится в сообщении "Нефтегаза", передают Українські Новини.\r\n"Цена газа, по которой "Нефтегаз" продает его в июле облгазам и поставляет потребителям по ПСО, определена на уровне 4 905,67 гривен\/тыс. куб. м (без учета НДС и транспортных расходов)", - говорится в нем.\r\nТаким образом, один куб. м обойдется населению в 4,90 гривны.\r\nОтмечается, что по сравнению с июнем стоимость газа уменьшится на 648 гривен, или на 11,7%.\r\nПри этом конечная цена газа в регионах Украины зависит от тарифа на распределение газа, установленного Национальной комиссией госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) для соответствующего облгаза.\r\nКак сообщали Українські Новини, "Нефтегаз" снизил цену на газ для населения на июль на 10,4% на встрече с Зеленским, а Гройсман рассказал, что будет с ценой на газ осенью.\r\nТем временем Кабинет Министров изменил методику формирования цен на газ для населения.