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15 липня 2019, понеділок, 12:15 146
Економіка 2019-07-15T14:15:03+03:00
Українські Новини
"Нафтогаз" знизив ціну на газ для населення на липень

"Нафтогаз" знизив ціну на газ для населення на липень

Газ. Фото: pixabay
Газ. Фото: pixabay

Поки імпортний газ подешевшав у червні на 8,7%, Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" знизила ціну на природний газ на умовах положення про накладення спеціальних зобов'язань (ПСО) на 11,7%, або на 648 гривень, до 4,90 гривні/куб. м (без ПДВ та вартості транспортування) на липень.

Про це йдеться в повідомленні "Нафтогазу", передають Українські Новини.

"Ціна газу, за якою "Нафтогаз" продає його в липні облгазам і постачає споживачам за ПСО, визначена на рівні 4 905,67 гривень/тис. куб. м (без урахування ПДВ і транспортних витрат)", - йдеться в ньому.

Таким чином, один куб. м обійдеться населенню в 4,90 гривні.

Відзначається, що в порівнянні з червнем вартість газу зменшиться на 648 гривень, або на 11,7%.

При цьому кінцева ціна газу в регіонах України залежить від тарифу на розподіл газу, встановленого Національною комісією держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) для відповідного облгазу.

Як повідомляли Українські Новини, "Нафтогаз" знизив ціну на газ для населення на липень на 10,4% на зустрічі із Зеленським, а Гройсман розповів, що буде з ціною на газ восени.

Тим часом Кабінет Міністрів змінив методику формування цін на газ для населення.

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