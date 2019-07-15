Поки імпортний газ подешевшав у червні на 8,7%, Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" знизила ціну на природний газ на умовах положення про накладення спеціальних зобов'язань (ПСО) на 11,7%, або на 648 гривень, до 4,90 гривні\/куб. м (без ПДВ та вартості транспортування) на липень.\r\nПро це йдеться в повідомленні "Нафтогазу", передають Українські Новини.\r\n"Ціна газу, за якою "Нафтогаз" продає його в липні облгазам і постачає споживачам за ПСО, визначена на рівні 4 905,67 гривень\/тис. куб. м (без урахування ПДВ і транспортних витрат)", - йдеться в ньому.\r\nТаким чином, один куб. м обійдеться населенню в 4,90 гривні.\r\nВідзначається, що в порівнянні з червнем вартість газу зменшиться на 648 гривень, або на 11,7%.\r\nПри цьому кінцева ціна газу в регіонах України залежить від тарифу на розподіл газу, встановленого Національною комісією держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) для відповідного облгазу.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, "Нафтогаз" знизив ціну на газ для населення на липень на 10,4% на зустрічі із Зеленським, а Гройсман розповів, що буде з ціною на газ восени.\r\nТим часом Кабінет Міністрів змінив методику формування цін на газ для населення.