Притула признался, что он, как и Вакарчук, не знает тарифов на газ

Кандидат в депутаты Верховной Рады, шоумен Сергей Притула признался, что он, как и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук, не знает цену на газ.

Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде".

"Потому что я пересмотрел тот фрагмент. Я тоже криво улыбнулся в момент, когда Слава пытался вспомнить, сколько стоит тысяча кубов газа. Если бы меня в тот момент так же спросили, сколько стоит тысяча кубов газа, я бы позвонил маме. Потому что по мере своей занятости, своей работы и вообще всего, что у меня висит на голове, я понятия зеленого не имел, пока не начал двигаться в сторону парламента, сколько может стоить тысячи кубов газа", - сказал Притула.

Притула рассказал, что его семейную бухгалтерию ведет жена, говорит ему, сколько нужно заплатить.

"Я знаю, сколько он стоит, когда приезжаю к маме и мама мне говорит, сколько надо заплатить за расходы на газ. Я знаю, сколько стоит электроэнергия, когда жена сидит у меня и заполняет те платежки, квитанции, так как она ведет нашу семейную бухгалтерию. у меня на голове столько, что если бы я еще и тем занимался, у меня бы и голова треснула. Но всем людям очень понравилось, как Юлия Владимировна такая с позиции учительницы, классной руководительницы объяснила Славку, сколько стоит газ", - рассказал он.

Как сообщали Українські Новини, кандидат в депутаты Верховной Рады Святослав Вакарчук считает вопрос Юлии Тимошенко о цене на газ манипулятивным.

7,5% респондентов, опрошенных Украинским институтом социологических исследований им. Александра Яременко и центром "Социальный мониторинг", среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором, готовы поддержать партию "Голос" Святослава Вакарчука на выборах Верховной Рады.