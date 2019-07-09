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09 июля 2019, вторник, 09:27 2061
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Українські Новини
У меня нет газовой плиты: Вакарчук рассказал почему не знает цены на газ

У меня нет газовой плиты: Вакарчук рассказал почему не знает цены на газ

Святослав Вакарчук. Скриншот youtube Святослав Вакарчук official
Святослав Вакарчук. Скриншот youtube Святослав Вакарчук official

Кандидат в депутаты Верховной Рады Святослав Вакарчук считает вопрос Юлии Тимошенко о цене на газ манипулятивным.

Об этом он заявил в интервью "Настоящему времени".

"Мне кажется, что вопрос, который мне был задан, в каком-то смысле был манипулятивный. Потому что мы знаем прошлое этих политиков. Они пришли из торговли газом. Это они договаривались с Россией о ценах на газ, за которые мы еще много лет должны были расплачиваться миллиардами лишних долларов", - сказал Вакарчук.

Кроме того, он добавил, что не имеет газовой плиты, но хорошо знает счета, которые ему приходят.

"Но я очень хорошо знаю цены. Я человек, который живет обычной жизнью. Я, в отличие от них всех, живу в многоквартирном доме. Мне, как и всем, приходят счета за электричество: у меня нет дома газовой плиты, но я плачу за электричество. Я хорошо знаю, какие эти счета. Я прекрасно понимаю, что если даже мне эти счета кажутся большими, то какими они могут быть для обычных людей. Поэтому пусть они не рассказывают о знаниях цен. С такими знатоками цен мы за 28 лет уже дошли до того, что мы – самая бедная страна в Европе", - сказал Вакарчук.

Как сообщали Українські Новини, 7,5% респондентов, опрошенных Украинским институтом социологических исследований им. Александра Яременко и центром "Социальный мониторинг", среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором, готовы поддержать партию "Голос" Святослава Вакарчука на выборах Верховной Рады.

Ранее Святослав Вакарчук назвал российскую армию второй сильнейшей в мире.

Больше новостей о: Цена на газ Голос выборы в Верховную Раду Юлия Тимошенко Святослав Вакарчук

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