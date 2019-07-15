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15 липня 2019, понеділок, 10:35 19
Вибори 2019-07-15T12:15:02+03:00
Українські Новини
Притула зізнався, що він, як і Вакарчук, не знає тарифів на газ

Притула зізнався, що він, як і Вакарчук, не знає тарифів на газ

Сергій Притула. Фото: Ельдар Сарахан/УП
Сергій Притула. Фото: Ельдар Сарахан/УП

Кандидат у депутати Верховної Ради, шоумен Сергій Притула зізнався, що він, як і лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук, не знає ціну на газ.

Про це він розповів в інтерв'ю "Українській правді".

"Тому що я переглянув той фрагмент. Я теж криво посміхнувся в момент, коли Славко намагався згадати, скільки коштує тисяча кубів газу.  Якби мене в той момент так само запитали, скільки коштує тисяча кубів газу, я би подзвонив мамі. Тому що в міру своєї зайнятості, своєї роботи і взагалі всього, що в мене висить на голові, я поняття зеленого не мав, доки не почав рухатися в бік парламенту, скільки може коштувати тисяча кубів газу", - сказав Притула.

Притула розповів, що його сімейну бухгалтерію веде дружина, яка каже йому, скільки потрібно заплатити.

"Я знаю, скільки він коштує, коли приїжджаю до мами і мама мені каже, скільки треба заплатити за витрати на газ. Я знаю, скільки коштує електроенергія, коли дружина сидить біля мене і заповнює ті платіжки, квитанції, тому що вона веде нашу сімейну бухгалтерію. У мене на голові стільки, що, якби я ще й тим переймався, у мене б та голова тріснула.  Але всі люди дуже засмакували, як Юлія Володимирівна така з позиції вчительки, класної керівнички пояснила Славкові, скільки коштує газ", - розповів він.

Як повідомляли Українські Новини, кандидат у депутати Верховної Ради Святослав Вакарчук вважає питання Юлії Тимошенко про ціну на газ маніпулятивною.

7,5% респондентів, опитаних Українським інститутом соціологічних досліджень ім. Олександра Яременка і центром "Соціальний моніторинг", серед тих, хто буде голосувати і визначився з вибором, готові підтримати партію "Голос" Святослава Вакарчука на виборах Верховної Ради.

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