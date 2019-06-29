Вакарчук не смог ответить на вопрос Тимошенко, почем тарифы на газ для населения

Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время дебатов с лидером "Голоса" Святославом Вакарчуком задала ему вопрос о тарифах на газ для населения, на которые он не смог ответить.

Так, во время обсуждения цены на газ оказалось, что Вакарчук понятия не имеет, сколько украинцы платят за один куб газа.

В дискуссию даже пришлось вмешаться ведущему телеканала "Украина", на котором выходит политическое ток-шоу. Он подсказал Вакарчуку эту цифру.

"Нужно просто по справедливой цене отдавать газ, а не по цене в три раза дороже. Вот вы знаете, какая цена сейчас стоит в платежках за кубический метр газа. Вы знаете, сколько он стоит?", - заявила Тимошенко.

"Знаю", - сказал Вакарчук.

Однако Вакарчук не смог ответить правильно, на этот вопрос.

В дискуссию даже пришлось вмешаться ведущему телеканала "Украина", на котором выходит политическое ток-шоу. Он подсказал Вакарчуку эту цифру.

Кроме того, Тимошенко упрекнула Вакарчука, что он, будучи депутатом Рады, не ходил на заседания.

"Вы как депутат имели возможность подавать законопроекты, выступать с трибуны, защищать людей. Если за то длительное время, пока вы были в парламенте, вы не подали ни одного законопроекта, это говорит о том, что у вас не было идей ... Вы же не ходили на заседания Совета, когда были депутатом", - сказала лидер."Батькивщины".

Как сообщали Українські Новини, 18 июня Украинский институт социологических исследований им. Александра Яременко и центр "Социальный мониторинг" сообщили, что рейтинг популярности "Оппозиционной платформы - За жизнь" в 6 раз выше рейтинга "Оппозиционный блока - партия мира и развития".

Согласно опросу соцгруппы "Рейтинг", "Слуга народа" и "Платформа" Бойко лидируют в рейтингах, Вакарчук "выбил" Смешко из проходных.

Согласно опросу Киевского международного института социологии (КМИС), "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа" набирают больше всего голосов на выборах в Раду.