Зеленский проседает, Бойко набирает, - опрос

41,6% респондентов, опрошенных Украинским институтом социологических исследований им. Александра Яременко и центром "Социальный мониторинг", среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором, готовы поддержать партию "Слуга народа", 13,7% - "Оппозиционную платформу - За життя", 8,5% - "Европейскую солидарность", 7,7% - "Всеукраинское Объединение "Батьківщина" и 7,5% -" Голос" на выборах Верховной Рады.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українські Новини.

Респондентов спросили, приняли ли бы они участие в голосовании, если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее воскресенье.

53,6% ответили, что точно да, 30,8% - скорее да, 8,2% - точно нет, 3,8% - скорее нет, 3,5% затруднились ответить.

Респондентам предложили выбрать партию, за которую они проголосуют на выборах Рады из списка.

5%-й барьер преодолевают 5 партий среди тех опрошенных, кто будет голосовать и определился с выбором.

3,4% опрошенных выразили готовность поддержать "Гражданскую позицию", 2,9% - "Оппозиционный блок - партия мира и развития", 2,6% - "Партию Шария", 2,5% - "Силу и честь", 2,2% - Радикальную партию Олега Ляшко, 2% - "Всеукраинское объединение "Свобода", 1,4% - "Объединение "Самопомощь", 1,1% - "Украинскую стратегию Гройсмана".

Остальные партии набирают менее 1% голосов.

Опрос проводился с 28 июня по 4 июля среди 1 000 совершеннолетних респондентов.

Статистическая погрешность выборки не превышает 2,2%.

Как сообщали Українськi Новини, за неделю рейтинг партии Президента Владимира Зеленского упал на 3%, а у партии Бойко вырос на 1,3%. Так, 42,3% респондентов, опрошенных социологическрой группой "Рейтинг", которые будут голосовать и определились с выбором, готовы были поддержать партию "Слуга народа", 13,4% - "Оппозиционную платформу - За життя", 8,3% - "Европейскую солидарность", по 7,2% - партию "Голос", и "Всеукраинское объединение "Батьківщина" на выборах Верховной Рады.