Притула йде на вибори в Раду

Шоумен Сергій Притула заявив, що йде на вибори до Верховної Ради від партії Святослава Вакарчука "Голос", яку музикант сам почав фінансувати.

Про це Притула заявив у відеозверненні, опублікованому на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Друзі, я балотуюсь до парламенту за списками партії "Голос"", - заявив він.

Шоумен зазначив, що не йшов би в політику, якби йому подобалося, що відбувається в українській політиці

"Якби мені все подобалося, що відбувається в українській політиці останнім часом, а зараз і поготів, я, мабуть, би цього не робив. Виходити з власної зони комфортну - це не дуже приємно, але я би хотів бути корисним цій країні і людям", - сказав він.

"Я хочу, щоб мої діти жили і працювали в цій країні. І я хочу докласти до цього якісь зусилля, щоб потім совість не гризла. Я відчуваю себе достатньо фінансово незалежним чоловіком для того, щоб гарантувати, що мій похід до парламенту не є спробую заробити додатковий карбованець", - сформулював свою мету Притула.

Своєю головною мотивацію Сергій Притула назвав команду, з якою іде на ці парламентські вибори.

Також шоумен зазначив, вперше готовий поставити свою репутацію на шаль терезів і попросив Святослава Вакарчука поставити його в списку тридцятим, щоб у його виборців був стимул голосувати і партія поборола 10-відсотковий бар'єр.

Як повідомляли Українські Новини, Святослав Вакарчук заявив про намір брати участь у виборах Ради з партією "Голос" і вже представив свою команду.

Також Вакарчук виключає попадання діючих депутатів в список партії "Голос".

За даними на травень, рейтинг партії Вакарчука не дотягує до 1%.