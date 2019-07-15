У "Слуги народу" декомунізацію хочуть виносити на референдуми

Лідер партії Слуга народу Дмитро Разумков, який раніше не виключає референдум по мові, вважає, що приймати рішення про декомунізацію потрібно з допомогою референдумів.

Про це він сказав в інтерв'ю "Фактам тижня" на телеканалі ICTV.

За його словами, у вирішенні про перейменування міст, сіл або вулиць "повинні брати участь ті, хто безпосередньо там перебуває і живе" – тобто через місцевий референдум.

"На жаль, місцеві ради також не завжди відображають у повному обсязі ті інтереси, які є в місцевих жителів", – зазначив Разумков.

Як повідомляли Українські Новини, Окружний адмінсуд Києва скасував перейменування проспектів на честь Бандери і Шухевича.

В 2018 рік Київська міська рада перейменував Московський міст у Північний.

Крім того, Харківська міськрада на сесії 19 червня перейменував проспект Петра Григоренка в проспект Маршала Жукова. За фактом повернення проспекту Григоренка у Харкові ім'я маршала Жукова поліція відкрила справу. В'ятрович назвав обіцянку Кернеса із повернення проспекту Жукова незаконним і пригрозив йому в'язницею.