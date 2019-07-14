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14 июля 2019, воскресенье, 12:25 29
Жизнь 2019-07-14T12:42:02+03:00
Українські Новини
Сурдопереводчики из США впервые устроили грандиозное шоу на Atlas Weekend

Сурдопереводчики из США впервые устроили грандиозное шоу на Atlas Weekend

На музыкальном фестивале Atlas Weekend, который проходит в Киеве с 9 по 14 июля, впервые переводили выступления исполнителей и групп на жестовый язык.

Об этом говорится в сюжете ТСН, передают Українські Новини.

Американские музыкальные сурдопереводчики не только показывали слова песни, но и воссоздавали звучание мелодии.

Амбер Головей изобрела музыкальный перевод 18 лет назад и впервые приехала в Украину - переводить Atlas Weekend и научить технике украинцев.

"Конечно, мы переводим слова, но в основе - совсем не текст. Слова - не главное, мы берем во внимание звучание. Мы отображаем каждый инструмент индивидуально. Гитара, барабаны, все эти инструменты звучат", - говорит Головей.

На концертах американцы работают целой командой. Сама Головей также слышит очень плохо. Во время выступлений кто-то отображает выступления, а кто-то - текст. Переводчики подсказывают друг другу.

Они заранее на репетициях учат слова песен и мелодию.

Кроме того, от перевода были в восторге не только те посетители фестиваля, которые имеют проблемы со слухом, но и те, кто слышит хорошо. Жесты, которые транслировались рядом с исполнителями на одинаково больших экранах, завораживали фестивальщиков Atlas Weekend.

Как сообщали Українські Новини, летние фестивали в Киеве набирают обороты.

Тем временем во время Atlas Weekend в Киеве на ВДНХ загорелся павильон.

Больше новостей о: Atlas Weekend Фестиваль Язык жестов Сурдоперевод

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