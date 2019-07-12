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12 июля 2019, пятница, 08:45 514
Происшествия 2019-07-12T08:45:23+03:00
Українські Новини
Во время Atlas Weekend в Киеве на ВДНХ загорелся павильон

Во время Atlas Weekend в Киеве на ВДНХ загорелся павильон

Пожарная машина. Фото: Информатор
Пожарная машина. Фото: Информатор

11 июня на территории ВДНГ во время Atlas Weekend начался пожар. Пламя охватило здание павильона. Огонь распространился на площади около 40 квадратных метров. 

Пожар начался около 23:30. Об этом сообщает Информатор.

Пожарно-спасательная служба оперативно выехала на место события. Предварительно, пламя охватило помещение заброшенного павильона №21. К счастью, в здании никого не было на момент возгорания.

По состоянию на 23:40 пожарные локализовали огонь. Точные причины возгорания на данный момент не известны.

На месте происшествия работал наряд патрульной полиции, карета скорой помощи и сотрудники ГСЧС. Причины происшествия устанавливаются.

Позже выяснилось, что горел павильон №139. Это старое и заброшенное здание, которое не функционирует долгое время.

Напомним, из-за Atlas Weekend метро и наземный транспорт в Киеве будут работать дольше.

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