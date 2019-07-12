Во время Atlas Weekend в Киеве на ВДНХ загорелся павильон

11 июня на территории ВДНГ во время Atlas Weekend начался пожар. Пламя охватило здание павильона. Огонь распространился на площади около 40 квадратных метров.

Пожар начался около 23:30. Об этом сообщает Информатор.

Пожарно-спасательная служба оперативно выехала на место события. Предварительно, пламя охватило помещение заброшенного павильона №21. К счастью, в здании никого не было на момент возгорания.

По состоянию на 23:40 пожарные локализовали огонь. Точные причины возгорания на данный момент не известны.

На месте происшествия работал наряд патрульной полиции, карета скорой помощи и сотрудники ГСЧС. Причины происшествия устанавливаются.

Позже выяснилось, что горел павильон №139. Это старое и заброшенное здание, которое не функционирует долгое время.

Напомним, из-за Atlas Weekend метро и наземный транспорт в Киеве будут работать дольше.