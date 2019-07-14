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14 липня 2019, неділя, 12:25 32
Життя 2019-07-14T15:00:02+03:00
Українські Новини
Сурдоперекладачі із США вперше влаштували грандіозне шоу на Atlas Weekend

Сурдоперекладачі із США вперше влаштували грандіозне шоу на Atlas Weekend

На музичному фестивалі Atlas Weekend, який проходить у Києві з 9 по 14 липня, вперше перекладали виступи виконавців і гуртів жестовою мовою.

Про це йдеться в сюжеті ТСН, передають Українські Новини.

Американські музичні сурдоперекладачі не лише показували слова пісні, але і відтворювали звучання мелодії.

Амбер Головей винайшла музичний переклад 18 років тому і вперше приїхала в Україну - переводити Atlas Weekend і навчити техніці українців.

"Звичайно, ми переводимо слова, але в основі - зовсім не текст. Слова - не головне, ми беремо до уваги звучання. Ми відображаємо кожен інструмент індивідуально. Гітара, барабани, всі ці інструменти звучать", - говорить Головей.

На концертах американці працюють цілою командою. Сама Головей також чує дуже погано. Під час виступів хтось відображає виступ, а хтось - текст. Перекладачі підказують один одному.

Вони заздалегідь на репетиціях вчать слова пісень і мелодію.

Крім того, від перекладу були в захваті не тільки ті відвідувачі фестивалю, які мають проблеми зі слухом, але і ті, хто чує добре. Жести, які транслювалися поряд з виконавцями на однаково великих екранах, заворожували фестивальників Atlas Weekend.

Як повідомляли Українські Новини, літні фестивалі в Києві набирають обертів.

Тим часом під час Atlas Weekend у Києві на ВДНГ загорівся павільйон.

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