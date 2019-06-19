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19 июня 2019, среда, 07:00 471
Афиша 2019-06-19T07:00:02+03:00
Українські Новини
Летние фестивали в Киеве набирают обороты: подборка самых известных

Летние фестивали в Киеве набирают обороты: подборка самых известных

Mime wave festival без слов рассказывает историю. Фото: facebook
Mime wave festival без слов рассказывает историю. Фото: facebook

По всей Украине и в основном в Киеве летом запланировано немало мероприятий на всевозможную тематику. И если Французская весна в этом году была организована уже в шестнадцатый раз, то многие локальные фестивали еще развиваются, привлекая при этом с каждым годом все больше посетителей.

На прошлых выходных арт-завод Платформа организовала фестиваль Белые ночи, превратив две ночи в масштабную танцевальную свето-вечеринку, и собирается повторить 16 августа.

Необычный Mime wave festival стартовал 15 июня и продлится до 23 июня в Киеве, где данный вид искусства раскроют ведущие художники из Нидерландов, Швеции и других стран. Среди потрясающих выступлений организаторы выделяют классическую пантомиму18 июня от испанского мима Карлоса Мартинеса (CarlosMartinez) и шведский театр Пантомимтеатерн (Pantomimteatern), который будет играть 22 июня спектакль для подростков и взрослых "Надежда на жизнь" (LEAP OF FAITH - for I survived): истории детей-беженцев без слов, но очень визуальной и насыщенной музыкой действия.

Любители рок-музыки не могут пропустить Rock in Ukraine 22-23 июня на ЮБК, а музыкальные гурманы наверняка захотят посетить трехдневный фестиваль UPark 16-18 июля в столичном Sky Family Park. Огромный бассейн под открытым небом, вейк-станция, множество фудкортов, но главное - музыкальные концерты.

Многие точно наслышаны уже о Atlas weekend, а возможно и посещали не раз. В этом году самый масштабный музыкальный фестиваль Украины с 9 по 14 июля, на ВДНГ в Киеве соберет многих европейских хедлайнеров и погрузит в европейскую атмосферу весь город.

Кроме того, Мистецький арсенал подготовил впечатляющую программу выставок и презентаций, в том числе, кинопоказ документального фильма "Смерть рабочего".

Напомним, что фестиваль короткометражек "Чилдрен Кинофест" объявил победителей этого года.

Подразделение почетного караула Украины Вооруженных сил Украины впервые приняло участие в чешском фестивале Drillfest.

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