Летние фестивали в Киеве набирают обороты: подборка самых известных

По всей Украине и в основном в Киеве летом запланировано немало мероприятий на всевозможную тематику. И если Французская весна в этом году была организована уже в шестнадцатый раз, то многие локальные фестивали еще развиваются, привлекая при этом с каждым годом все больше посетителей.

На прошлых выходных арт-завод Платформа организовала фестиваль Белые ночи, превратив две ночи в масштабную танцевальную свето-вечеринку, и собирается повторить 16 августа.

Необычный Mime wave festival стартовал 15 июня и продлится до 23 июня в Киеве, где данный вид искусства раскроют ведущие художники из Нидерландов, Швеции и других стран. Среди потрясающих выступлений организаторы выделяют классическую пантомиму18 июня от испанского мима Карлоса Мартинеса (CarlosMartinez) и шведский театр Пантомимтеатерн (Pantomimteatern), который будет играть 22 июня спектакль для подростков и взрослых "Надежда на жизнь" (LEAP OF FAITH - for I survived): истории детей-беженцев без слов, но очень визуальной и насыщенной музыкой действия.

Любители рок-музыки не могут пропустить Rock in Ukraine 22-23 июня на ЮБК, а музыкальные гурманы наверняка захотят посетить трехдневный фестиваль UPark 16-18 июля в столичном Sky Family Park. Огромный бассейн под открытым небом, вейк-станция, множество фудкортов, но главное - музыкальные концерты.

Многие точно наслышаны уже о Atlas weekend, а возможно и посещали не раз. В этом году самый масштабный музыкальный фестиваль Украины с 9 по 14 июля, на ВДНГ в Киеве соберет многих европейских хедлайнеров и погрузит в европейскую атмосферу весь город.

Кроме того, Мистецький арсенал подготовил впечатляющую программу выставок и презентаций, в том числе, кинопоказ документального фильма "Смерть рабочего".

Напомним, что фестиваль короткометражек "Чилдрен Кинофест" объявил победителей этого года.

Подразделение почетного караула Украины Вооруженных сил Украины впервые приняло участие в чешском фестивале Drillfest.