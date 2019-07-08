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08 июля 2019, понедельник, 06:00 909
Общество 2019-07-08T06:00:02+03:00
Українські Новини
Из-за Atlas Weekend метро и наземный транспорт в Киеве будут работать дольше

Из-за Atlas Weekend метро и наземный транспорт в Киеве будут работать дольше

Atlas Weekend. Фото: 24 tv
Atlas Weekend. Фото: 24 tv

На этой неделе, 9 и 12 июля, в Киеве из-за проведения фестиваля Atlas Weekend-2019 наземный транспорт и столичный метрополитен будут работать на час дольше. Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен" на странице в Facebook.

Так, сообщается, что работу общественного транспорта продлят, чтобы люди без проблем добрались домой после завершения концертов.

"Все-все ставьте в напоминание, что 9 и 12 июля метро работает на час дольше, и вперед на лучший музыкальный фестиваль лета. Продление работы общественного транспорта связано с тем, чтобы люди без проблем добрались домой после завершения концертов", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, летние фестивали в Киеве набирают обороты: подборка самых известных.

Ранее, в 2018, Киевсовет выделил 3 млн гривен на фестиваль Atlas Weekend.

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