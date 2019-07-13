14 липня в Києві мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень короткочасний дощ. Вітер південно-східний, 3-8 м\/с. Температура вночі +11...+13 градусів, вдень +22...+24 градуси.\r\nПро це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.\r\nНа заході України хмарно з проясненнями, короткочасний дощ, місцями грози. Вітер західний, 3-8 м\/с. Температура вночі +8...+14 градусів, вдень +18...+24 градуси.\r\nУ Карпатах короткочасний дощ, температура вночі +6...+11 градусів, вдень +10...+15 градусів.\r\nУ Моршині короткочасний дощ, температура вночі +10...+12 градусів, вдень +20...+22 градуси.\r\nУ Трускавці короткочасний дощ, температура вночі +11...+13 градусів, вдень +20...+22 градуси.\r\nУ Сваляві короткочасний дощ, температура вночі +10...+12 градусів, вдень +20...+22 градуси.\r\nНа півночі України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, місцями грози, вітер південно-східний, 3-8 м \/ с. Температура вночі +8...+14 градусів, вдень +19...+25 градусів.\r\nУ центрі України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, місцями грози, вітер південно-східний, 3-8 м \/ с. Температура вночі +8...+15 градусів, вдень +20...+26 градусів.\r\nНа сході України мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер західний, 3-8 м \/ с. Температура вночі +8...+14 градусів, вдень +21...+26 градусів.\r\nНа півдні України мінлива хмарність, переважно без опадів, вітер західний, 3-8 м \/ с. Температура вночі +12...+18 градусів, вдень +23...+28 градусів.\r\nУ Криму мінлива хмарність, переважно без опадів, вітер західний, 3-8 м \/ с. Температура вночі +12...+18 градусів, вдень +23...+28 градусів.У Ялті без опадів. Температура вночі +14...+16 градусів, вдень +23...+25 градусів.\r\n13 липня на 9:00 температура води в Чорному й Азовському морях становила +23...+24 градуси, поблизу Одеси і Приморського +18 градусів, у Дніпрі в межах Києва +20 градусів.\r\nКарта: meteo.gov.ua: \r\nЯк повідомляли Українські Новини, циклони і фронти дестабілізують погоду, а похолодання посилиться перед спекою: синоптик розповіла, коли різко зміниться погода, а Циклон Pirmin і антициклон Winnie посилять прохолоду.\r\nТим часом, згідно з прогнозом Укргідрометцентру, в суботу в Україні буде від +5 вночі до +27 вдень.