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13 липня 2019, субота, 15:16 20 Карта
Життя 2019-07-13T17:00:02+03:00
Українські Новини
Парасольки знадобляться: У неділю по всій території України очікуються опади

Парасольки знадобляться: У неділю по всій території України очікуються опади

Погода. Фото:cont.ws
Погода. Фото:cont.ws

14 липня в Києві мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень короткочасний дощ. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі +11...+13 градусів, вдень +22...+24 градуси.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно з проясненнями, короткочасний дощ, місцями грози. Вітер західний, 3-8 м/с. Температура вночі +8...+14 градусів, вдень +18...+24 градуси.

У Карпатах короткочасний дощ, температура вночі +6...+11 градусів, вдень +10...+15 градусів.

У Моршині короткочасний дощ, температура вночі +10...+12 градусів, вдень +20...+22 градуси.

У Трускавці короткочасний дощ, температура вночі +11...+13 градусів, вдень +20...+22 градуси.

У Сваляві короткочасний дощ, температура вночі +10...+12 градусів, вдень +20...+22 градуси.

На півночі України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, місцями грози, вітер південно-східний, 3-8 м / с. Температура вночі +8...+14 градусів, вдень +19...+25 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, місцями грози, вітер південно-східний, 3-8 м / с. Температура вночі +8...+15 градусів, вдень +20...+26 градусів.

На сході України мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер західний, 3-8 м / с. Температура вночі +8...+14 градусів, вдень +21...+26 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, переважно без опадів, вітер західний, 3-8 м / с. Температура вночі +12...+18 градусів, вдень +23...+28 градусів.

У Криму мінлива хмарність, переважно без опадів, вітер західний, 3-8 м / с. Температура вночі +12...+18 градусів, вдень +23...+28 градусів.У Ялті без опадів. Температура вночі +14...+16 градусів, вдень +23...+25 градусів.

13 липня на 9:00 температура води в Чорному й Азовському морях становила +23...+24 градуси, поблизу Одеси і Приморського +18 градусів, у Дніпрі в межах Києва +20 градусів.

Карта: meteo.gov.ua: Карта: meteo.gov.ua:

Як повідомляли Українські Новини, циклони і фронти дестабілізують погоду, а похолодання посилиться перед спекою: синоптик розповіла, коли різко зміниться погода, а Циклон Pirmin і антициклон Winnie посилять прохолоду.

Тим часом, згідно з прогнозом Укргідрометцентру, в суботу в Україні буде від +5 вночі до +27 вдень.

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