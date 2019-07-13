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13 июля 2019, суббота, 11:16 11577
Общество 2019-07-13T13:15:02+03:00
Українські Новини
Я - за насилие, - Ярош сказал "заткнуть рот" всем, кому не нравится обстрел "112 канала"

Я - за насилие, - Ярош сказал "заткнуть рот" всем, кому не нравится обстрел "112 канала"

Дмитрий Ярош. Фото: Фейсбук/Дмитрий Ярош
Дмитрий Ярош. Фото: Фейсбук/Дмитрий Ярош

Экс-глава "Правого сектора" Дмитрий Ярош, который накануне призвал "паковать" и судить итальянцев, комментируя обстрел телеканала "112 Украина", заявил, что выступает "за" насилие, "если нет другого варианта". Об этом Ярош написал на своей странице в Facebook.

"Если власть, во время войны, в тылу, не противодействует врагу, за дело берутся неизвестные патриоты … "Коктейлей Молотова" и фейерверков уже не будет. Тем кто работает на вражеских каналах, советовал бы увольняться уже. Ведь здоровье и жизнь дороже тех 30 сребреников, что вы получаете от Путина и его пособников в Украине", - написал Ярош.

Также Ярош призвал "закрыть рот" всех "озабоченных нарушениями прав людей и свободы слова".

"А всех "озабоченных нарушениями прав людей и свободы слова" призываю заткнуть рты! Потому что у нас война. P.S. Вообще то, я против лишнего насилия. Но когда нет другого варианта, я - за", - добавил Ярош.

Как сообщали Українські Новини, НСЖУ назвал терактом обстрел из гранатомета "112 канала".

Тем временем найден гранатомет, из которого стреляли в здание телеканала "112".

Больше новостей о: Обстрел 112 Дмитрий Ярош Телеканал 112

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