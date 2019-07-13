Я - за насилие, - Ярош сказал "заткнуть рот" всем, кому не нравится обстрел "112 канала"

Экс-глава "Правого сектора" Дмитрий Ярош, который накануне призвал "паковать" и судить итальянцев, комментируя обстрел телеканала "112 Украина", заявил, что выступает "за" насилие, "если нет другого варианта". Об этом Ярош написал на своей странице в Facebook.\r\n"Если власть, во время войны, в тылу, не противодействует врагу, за дело берутся неизвестные патриоты … "Коктейлей Молотова" и фейерверков уже не будет. Тем кто работает на вражеских каналах, советовал бы увольняться уже. Ведь здоровье и жизнь дороже тех 30 сребреников, что вы получаете от Путина и его пособников в Украине", - написал Ярош.\r\nТакже Ярош призвал "закрыть рот" всех "озабоченных нарушениями прав людей и свободы слова".\r\n"А всех "озабоченных нарушениями прав людей и свободы слова" призываю заткнуть рты! Потому что у нас война. P.S. Вообще то, я против лишнего насилия. Но когда нет другого варианта, я - за", - добавил Ярош.\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, НСЖУ назвал терактом обстрел из гранатомета "112 канала".\r\nТем временем найден гранатомет, из которого стреляли в здание телеканала "112".