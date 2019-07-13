Я - за насилие, - Ярош сказал "заткнуть рот" всем, кому не нравится обстрел "112 канала"

"Если власть, во время войны, в тылу, не противодействует врагу, за дело берутся неизвестные патриоты … "Коктейлей Молотова" и фейерверков уже не будет. Тем кто работает на вражеских каналах, советовал бы увольняться уже. Ведь здоровье и жизнь дороже тех 30 сребреников, что вы получаете от Путина и его пособников в Украине", - написал Ярош.

Также Ярош призвал "закрыть рот" всех "озабоченных нарушениями прав людей и свободы слова".

"А всех "озабоченных нарушениями прав людей и свободы слова" призываю заткнуть рты! Потому что у нас война. P.S. Вообще то, я против лишнего насилия. Но когда нет другого варианта, я - за", - добавил Ярош.

Как сообщали Українські Новини, НСЖУ назвал терактом обстрел из гранатомета "112 канала".

Тем временем найден гранатомет, из которого стреляли в здание телеканала "112".