ГБР допросило Цеголко по делу об исчезновении оборудования из Администрации

Государственное бюро расследований (ГБР) допросило пресс-секретаря бывшего Президента Петра Порошенко Святослава Цеголко по делу об исчезновении мониторов и серверов с секретной информацией из ситуационной комнаты Администрации Президента.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба ГБР.

"Насколько известно, то да - допросили его", - сказал сотрудник ведомства.

При этом, пресс-служба не сообщила, был ли допрошен в рамках дела секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.

Как сообщали Українськi Новини, 28 мая секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Данилюк заявил о пропаже мониторов и серверов из ситуационной комнаты Администрации.

В ответ работавший пресс-секретарем Порошенко Святослав Цеголко заявил, что оборудование для ситуационной комнаты было арендовано за собственные деньги Порошенко.

Администрация Президента отрицала информацию бывшего Президента Петра Порошенко о том, что оборудование для ситуационной комнаты было взято в аренду.

Допрос Цеголко о пропаже оборудования из ситуационной комнаты АП засекретили.