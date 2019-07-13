Лето скоро вернется: синоптик дала прогноз на выходные и пообещала резкое потепление

На выходных в Украине будет разнообразная погода. Солнца - много, дождей - много, облака - красивые и много тепла и холода. Пора задуматься, что почти половина лета уже уже позади.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

По словам синоптика, в субботу 13 июля дожди, местами с грозами, вероятны в западных областях, на севере и местами на Востоке.

В то же время, в центральных областях и на юге будет преобладать сухая солнечная погода.

Температура воздуха будет комфортной, днем +20 + 26 градусов, на юге + 24 + 28 градусов. Ночью, конечно, холоднее, + 12 + 16 градусов, в Карпатах + 8 + 13 градусов.

В воскресенье, 14 июля дожди с отдельными грозами пройдут на Западе и Севере, на остальной территории - без существенных осадков.

"Температура воздуха будет какой-то нервной: на Западе похолодает до + 17 + 23 градусов, на юге и востоке подтянется лайт-жара, + 25 + 29 градусов, на севере и в центре будет комфортно, + 22 + 26 градусов", - написала Диденко.

В Киеве в субботу и воскресенье вероятность локальных дождей и местами с грозой, поэтому нужно не забывать зонты и средства защиты от дождя.

"Кто собирается ночью не спать, потому бонус - в ночные часы вероятность дождей в столице и окрестностях незначительна, можно любоваться звездами и блестящим Днепром", - предупредила Диденко.

Карта: Наталья Диденко/Facebook

Температура воздуха в Киеве 13 июля днем + 21 + 24 градуса 14 июля + 23 + 25 градусов. Ночью предполагается в пределах + 10 + 14 градусов, прохладно.

"Существенное потепление придет в Украину с 19 июля", - сообщила синоптик.

Как сообщали Українські Новини, циклоны и фронты дестабилизируют погоду, а похолодание усилится перед зноем: синоптик рассказала, когда резко изменится погода, а Циклон Pirmin и антициклон Winnie усилят прохладу.

Тем временем, согласно прогнозу Укргидрометцентра, в субботу в Украине будет от +5 ночью до +27 днем.