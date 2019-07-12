Зеленский хочет запретить работать адвокатами люстрированным чиновникам режима Порошенко

Президент Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде распространить люстрацию на высших должностных лиц государства, занимавших должности в период с 23 февраля по 19 мая, если они не были уволены по собственному желанию, а также запретить люстрированным лицам баллотироваться на выборные должности и заниматься адвокатской деятельностью.

Об этом говорится в законопроекте №10444, зарегистрированном в Раде 11 июля, передают Українськi Новини.

К перечню подпадающих под люстрацию лиц в законе "Об очищении власти" предлагается добавить Президента, спикера парламента и его заместителей, депутатов.

Люстрированным лицам Зеленский предлагает запретить баллотироваться в Президенты, депутаты парламента и местных советов, мэры и т.д путем отказа от регистрации или отмены регистрации, а также заниматься адвокатской деятельностью путем аннулирования лицензии.

Кроме того, Зеленский предлагает расширить люстрацию на высших должностных лиц, которые занимали должность в период с 23 февраля 2014 по 19 мая 2019 и не были уволены по собственному желанию.

Это касается Президента, спикера Рады и его заместителей, премьер-министра, вице-премьеров, министров и руководителей центральных органов исполнительной власти, главы Администрации Президента, руководителя Государственного управления делами, руководителей и заместителей Национального банка, Антимонопольного комитета, Фонда госимущества, Госкомтелерадио, Судебной администрации, членов Высшего совета правосудия и Квалификационной комиссии судей.

Также имеются в виду генеральный прокурор, глава Службы безопасности Украины и Службы внешней разведки, начальник Управления государственнйо охраны, Секретарь Совета национальной безопасности и обороны и его заместители, начальник Генерального штаба, руководители оборонных предприятий "Укроборонпрома", руководства региональных управлений СБУ, прокуратуры, Министерства внутренних дел и ряд других должностей.

Как сообщали Українськi Новини, представитель Президента в Раде Руслан Стефанчук уверен, что члены команды Зеленского, занимавшие должности в феврале 2014 - мае 2019, подпадут под люстрацию, если предлагаемый главой государства законопроект будет принят.

Зеленский инициирует введение люстрации занимавших должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года Президента, депутатов Верховной Рады, членов Кабинета Министров, генерального прокурора, глав Службы безопасности Украины, Антимонопольного комитета, Фонда государственного имущества, Фискальной и Таможенной служб.