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12 июля 2019, пятница, 12:46 306
Президент 2019-07-12T14:15:02+03:00
Українські Новини
Зеленский хочет запретить работать адвокатами люстрированным чиновникам режима Порошенко

Зеленский хочет запретить работать адвокатами люстрированным чиновникам режима Порошенко

Президент Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде распространить люстрацию на высших должностных лиц государства, занимавших должности в период с 23 февраля по 19 мая, если они не были уволены по собственному желанию, а также запретить люстрированным лицам баллотироваться на выборные должности и заниматься адвокатской деятельностью.

Об этом говорится в законопроекте №10444, зарегистрированном в Раде 11 июля, передают Українськi Новини.

К перечню подпадающих под люстрацию лиц в законе "Об очищении власти" предлагается добавить Президента, спикера парламента и его заместителей, депутатов.

Люстрированным лицам Зеленский предлагает запретить баллотироваться в Президенты, депутаты парламента и местных советов, мэры и т.д путем отказа от регистрации или отмены регистрации, а также заниматься адвокатской деятельностью путем аннулирования лицензии.

Кроме того, Зеленский предлагает расширить люстрацию на высших должностных лиц, которые занимали должность в период с 23 февраля 2014 по 19 мая 2019 и не были уволены по собственному желанию.

Это касается Президента, спикера Рады и его заместителей, премьер-министра, вице-премьеров, министров и руководителей центральных органов исполнительной власти, главы Администрации Президента, руководителя Государственного управления делами, руководителей и заместителей Национального банка, Антимонопольного комитета, Фонда госимущества, Госкомтелерадио, Судебной администрации, членов Высшего совета правосудия и Квалификационной комиссии судей.

Также имеются в виду генеральный прокурор, глава Службы безопасности Украины и Службы внешней разведки, начальник Управления государственнйо охраны, Секретарь Совета национальной безопасности и обороны и его заместители, начальник Генерального штаба, руководители оборонных предприятий "Укроборонпрома", руководства региональных управлений СБУ, прокуратуры, Министерства внутренних дел и ряд других должностей.

Как сообщали Українськi Новини, представитель Президента в Раде Руслан Стефанчук уверен, что члены команды Зеленского, занимавшие должности в феврале 2014 - мае 2019, подпадут под люстрацию, если предлагаемый главой государства законопроект будет принят.

Зеленский инициирует введение люстрации занимавших должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года Президента, депутатов Верховной Рады, членов Кабинета Министров, генерального прокурора, глав Службы безопасности Украины, Антимонопольного комитета, Фонда государственного имущества, Фискальной и Таможенной служб.

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