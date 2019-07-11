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11 июля 2019, четверг, 18:49 56
Президент 2019-07-11T18:49:33+03:00
Українські Новини
Люстрация коснется даже членов команды Зеленского, - Стефанчук

Люстрация коснется даже членов команды Зеленского, - Стефанчук

Представитель Президента в Раде Руслан Стефанчук заявил, что люстрация Президента Владимира Зеленского коснется всех занимавших должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года, даже если это будут члены команды Зеленского.

Об этом он сообщил на заседании Рады, передают Українські новини.

"Я могу сказать одно - нет у нас вопросов, связанных с тем, команда Президента, или это не команда Президента. В случае поддержки Верховной Радой этого закона, он будет распространяться на всех лиц, независимо от того, в какой команде они находятся, а это уже вопрос Верховной Рады, будет ли поддержана эта законодательная инициатива", - сказал Стефанчук.

Таким образом политик ответил на реплику депутата Владимира Арьева ("Блок Петра Порошенко") о том, что в случае его принятия необходимо будет люстрировать Вадима Пристайко, занимавшего должность первого заместителя министра иностранных дел до 2017 года.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский инициирует введение люстрации занимавших должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года Президента, депутатов Верховной Рады, членов Кабинета Министров, генерального прокурора, глав Службы безопасности Украины, Антимонопольного комитета, Фонда государственного имущества, Фискальной и Таможенной служб.

Ранее Зеленский повторно обратился к Верховной Раде дать согласие на увольнение министра иностранных дел Павла Климкина и назначение на эту должность заместителя Вадима Пристайко.

Ранее представитель Президента в парламенте Руслан Стефачук сообщил, что Зеленский намерен внести в Раду законопроект о расширении перечня субъектов, которые подлежат люстрации, включая Президента.

Зеленский по своему закону о люстрации должен будет уволить Данилюка и не сможет назначить во власть Абрамавичуса.

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