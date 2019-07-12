Зеленський хоче заборонити працювати адвокатами люстрованим чиновникам режиму Порошенка

Президент Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді поширити люстрацію на вищих посадових осіб держави, які займали посади в період з 23 лютого по 19 травня, якщо вони не були звільнені за власним бажанням, а також заборонити люстрированным особам балотуватися на виборні посади і займатися адвокатською діяльністю.

Про це йдеться в законопроекті №10444, зареєстрованому в Раді 11 липня, передають Українські Новини.

До переліку підпадають під люстрацію осіб у законі "Про очищення влади" пропонується додати Президента, спікера парламенту та його заступників, депутатів.

Люстрированным особам Зеленський пропонує заборонити балотуватися в Президенти, депутати парламенту та місцевих рад, мери і т. д шляхом відмови від реєстрації або скасування реєстрації, а також займатися адвокатською діяльністю шляхом анулювання ліцензії.

Крім того, Зеленський пропонує розширити люстрацію на вищих посадових осіб, які займали посаду в період з 23 лютого 2014 по 19 травня 2019 і не були звільнені за власним бажанням.

Це стосується Президента, спікера Ради і його заступників, прем'єр-міністра, віце-прем'єрів, міністрів і керівників центральних органів виконавчої влади, глави Адміністрації Президента, керівника Державного управління справами, керівників та заступників Національного банку, Антимонопольного комітету, Фонду держмайна, Держкомтелерадіо, Судової адміністрації, членів Вищої ради правосуддя та Кваліфікаційної комісії суддів.

Також маються на увазі генеральний прокурор, голова Служби безпеки України і Служби зовнішньої розвідки, начальник Управління государственнйо охорони, Секретар Ради національної безпеки і оборони та його заступники, начальник Генерального штабу, керівники оборонних підприємств "Укроборонпрому", керівництва регіональних управлінь СБУ, прокуратури, Міністерства внутрішніх справ та низку інших посад.

Як повідомляли Українські Новини, представник Президента в Раді Руслан Стефанчук впевнений, що члени команди Зеленського, які займали посади в лютому 2014 - травні 2019, підпадуть під люстрацію, якщо запропонований главою держави законопроект буде прийнятий.

Зеленський ініціює введення люстрації займали посади з 23 лютого 2014 року по 19 травня 2019 року Президента, депутатів Верховної Ради, членів Кабінету Міністрів, генерального прокурора, голів Служби безпеки України, Антимонопольного комітету, Фонду державного майна, Фіскальної та Митної служб.