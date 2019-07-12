Военные "Азова" сбили российский беспилотник в зоне ООС

Военнослужащие полка Национальной гвардии "Азов" сбили российский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) около Светлодарской дуги в зоне операции Объединенных сил (ООС).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полка, передают Українськi Новини.

"В зоне ООС бойцами БТГр (батальонной тактической группы - ред) "Азов" в районе ответственности подразделения на передовых позициях Светлодарской дуги был сбит беспилотник оккупантов типа "Элерон". БПЛА корректировал работу ствольной артиллерии противника, обстрелы которой в последнее время активно увеличились. Беспилотник российского производства был уничтожен бойцами полка на высоте примерно 500-600 метров", - сказано в нем.

По словам "азовцев", именно беспилотником такого типа корректировался вражеский огонь месяц назад, когда погибли бойцы "Азова" с позывными Круглый и Максон.

В пресс-службе полка отмечают, что обнаружение и уничтожение аппарата было делом чести для украинских бойцов.

Российский беспилотник. Фото: azov.org.ua

Как сообщали Українськi Новини, в марте военные сбили самодельный ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в районе проведения операции Объединенных сил (ООС).

После существенного обострения накануне, в течение 11 июля боевики 24 раза нарушили "режим тишины", в следствии чего погиб один украинский военный, двое получили ранения.

Тем временем, президент Владимир Зеленский поручил начальнику Генерального штаба - главнокомандующему Вооруженных сил Руслану Хомчаку усилить активность подразделений Вооруженных сил по обезвреживанию диверсионных групп в связи с обстрелом в Гранитном (Донецкая область).