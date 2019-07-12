На Донбассе погиб украинский военный: боевики понесли потери в ответ

После существенного обострения накануне, в течение 11 июля боевики 24 раза нарушили "режим тишины", в следствии чего погиб один украинский военный, двое получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

Отмечается, что незаконные вооруженные формирования 24 раза нарушили режим прекращения огня: в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских войск были обстреляны 7 раз, в районе "Восток" - 17 раз.

11 раз противник применял запрещенные минскими соглашениями минометы калибра 120 мм и 82 мм, артиллерийские системы калибра 122 мм. Также боевики вели огонь из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов погиб один военнослужащий и двое получили ранения. По данным разведки, 11 июля трое оккупантов были уничтожены и четверо ранены.

С начала текущих суток противник 5 раз обстрелял позиции Объединенных сил.

Как сообщали Українськi Новини, В течение 10 июля на Донбассе оккупанты 42 раза нарушили режим прекращения огня, один украинский военнослужащий погиб, 7 солдат получили ранения и еще двое – травмированы.

Президент Владимир Зеленский поручил начальнику Генерального штаба - главнокомандующему Вооруженных сил Руслану Хомчаку усилить активность подразделений Вооруженных сил по обезвреживанию диверсионных групп в связи с обстрелом в Гранитном (Донецкая область).