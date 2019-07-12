Військові "Азова" збили російський безпілотник в зоні ООС

Військовослужбовці полку Національної гвардії "Азов" збили російський безпілотний літальний апарат (БПЛА) близько Светлодарской дуги в зоні операції Об'єднаних сил (ООС).

Про це йдеться в повідомленні прес-служби полку, передають Українські Новини.

"В зоні ООС бійцями БТГр (батальйонної тактичної групи - ред) "Азов" в районі відповідальності підрозділу на передових позиціях Светлодарской дуги був збитий безпілотник окупантів типу "Елерон". БПЛА коригував роботу ствольної артилерії противника, обстріли якої останнім часом активно збільшилися. Безпілотник російського виробництва був знищений бійцями полку на висоті приблизно 500-600 метрів", - сказано в ньому.

За словами "азовців", саме безпілотником такого типу коректувався ворожий вогонь місяць тому, коли загинули бійці "Азова" з позивними Круглий і Максон.

В прес-службі полку відзначають, що виявлення і знищення апарату було справою честі для українських бійців.

Російський безпілотник. Фото: azov.org.ua

Як повідомляли Українські Новини, у березні військові збили саморобний ударний безпілотний літальний апарат (БПЛА) у районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС).

Після суттєвого загострення напередодні, протягом 11 липня бойовики 24 рази порушили режим тиші", внаслідок чого загинув один український військовий, двоє отримали поранення.

Тим часом, президент Володимир Зеленський доручив начальнику Генерального штабу - головнокомандувачу Збройних сил Руслану Хомчаку посилити активність підрозділів Збройних сил по знешкодженню диверсійних груп у зв'язку з обстрілом в Гранітному (Донецька область).