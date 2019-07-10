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10 июля 2019, среда, 19:32 106 Дополнено
Силовые структуры 2019-07-10T19:32:22+03:00
Українські Новини
Зеленский поручил Генштабу усилить активность армии из-за обстрела в Гранитном

Зеленский поручил Генштабу усилить активность армии из-за обстрела в Гранитном

Владимир Зеленский. Скриншот: Володимир Зеленський/Facebook
Владимир Зеленский. Скриншот: Володимир Зеленський/Facebook

Президент Владимир Зеленский поручил начальнику Генерального штаба - главнокомандующему Вооруженных сил Руслану Хомчаку усилить активность подразделений Вооруженных сил по обезвреживанию диверсионных групп в связи с обстрелом в Гранитном (Донецкая область).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

"Это дерзкое нападение четко показало, кто именно на самом деле не хочет мира на Донбассе. Обстрел в Гранитном расцениваю как попытку сорвать "минский процесс" и поставить под угрозу договоренность о возобновлении переговоров в "нормандской формате". Но расчеты провокаторов не оправдаются. Наша приверженность дипломатическим решениям - неизменна", - сказал Зеленский.

Он поручил Хомчаку мгновенно и жестко реагировать на любые другие попытки вооруженных провокаций против украинских мирных граждан и военнослужащих.

Президент также выразил соболезнования семье воина, погибшего в автомобиле Вооруженных сил, и пожелал скорейшего выздоровления раненому защитнику.

(Новость дополнена подробностями)

В сообщении отмечается, что автомобиль председателя Донецкой областной государственной администрации, стоявший недалеко от места обстрела, не пострадал.

Инцидент произошел в среду на выезде из села Гранитное в сторону контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) "Гнутово".

Как сообщали Українськi Новини, ранее двоих волонтеров-медиков подстрелили снайперы боевиков под Донецком. Позже появились фото с места обстрела боевиками медавтомобиля в зоне ООС.

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